Лапин: Территория Украины будет уменьшаться

Анатолий Лапин.  
21.02.2024 10:57
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Без денег и оружия Запада территория Украины будет сжиматься, а линия фронта уменьшаться не в ее пользу.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Без денег и оружия Запада территория Украины будет сжиматься, а линия фронта уменьшаться не...

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«Если мы говорим про сценарии, пока что без геополитики, а то, что на земле – ну, например, сегодня не выделили деньги на «зубы дракона» для строительства оборонной линии на Запорожье. То есть на «единый марафон» нашли, на голосование в «Дии» на «Евровидение» миллионы нашли, а на «зубы дракона» на Запорожье не нашли. И тут мне одна из моих зрительниц на «Ютубе» пишет: «Так что, квартиру в Запорожье продавать, что, сдадут?».

Ну понимаете, то есть, у людей сейчас такие настроения – это я говорю о том, что происходит на земле», – сказал майор.

«Я хочу сказать – если не будет артиллерии, если русские будут пережимать воздух, если количество ракетного дерьма и другого будет больше, чем количество систем ПВО, то линия фронта будет уменьшаться, и территория Украины будет уменьшаться. И количество патриотов в окопах будут погибать, потому что без мобилизации не смогут закрыть всю линию фронта, полторы тысячи километров, которые сегодня активны. Это пессимистичный сценарий.

Оптимистичный сценарий – мы всех порвем. Ну, поверим Федорову на слово о том, что наши корабли бороздят просторы мирового океана и сейчас космические шаттлы с мечами джедая будут атаковать Москву, потому что у нас есть дроны на 300-500-1000 километров и миллиарды деревьев высадили учителя с зарплатами по 4 тысячи евро, и мы всех порвем. Это оптимистический сценарий», – заявил Лапин.

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