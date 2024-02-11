Лапин: Замена Залужного – это российская спецоперация

Вадим Москаленко.  
11.02.2024 18:30
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1467
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Политика


Президенту Украины Владимиру Зеленскому «вдули в ухо», что военные готовят госпереворот, что и послужило одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом на телеканале «Прямо» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому «вдули в ухо», что военные готовят госпереворот, что и послужило...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


Он напомнил, как в западных СМИ появился чуть ли не прямой репортаж о совещании Зеленского с Залужным накануне отставки.

«Представляете, как «течёт крыша» в офисе президента, что информация выходит просто-напросто к журналистам чуть ли ни с цитатами, кто что сказал, кто на кого как глянул?! Осталось только фотокопию карты доклада Залужного вынести и сказать, что Залужный очень сильно работает на русских.

Они, в принципе, уже эту риторику начали. Я вижу, как сыпется система государственного управления в воюющей стране. И это ещё одно подтверждение тотальной некомпетентности.

Вопрос в том, что хайп закончился, а некоторые из них ещё думают, что хайпанут. Не хайпанут.

У меня вопрос, в интересах какой страны Владимир Александрович старается? И сейчас не про Залужного.

Они на Залужного вешают этот штамп, российский флаг. Я смотрел эти помойки, они уже цепляют, что «Залужный очень устраивает русских»!

Я смотрел, как в наших ютуб-сегментах такие, как пророссийская прошмандовка Латынина начинала рассказывать, что Залужный вошёл в коллаборацию с Герасимовым, чтобы уничтожить Пригожина. Ну не падлюка?» – возмущался Лапин.

По его словам, Зеленским управляет страх.

«Зеленскому ещё где-то год назад вдули в ухо, что военные готовят госпереворот. Блин, они сейчас педалируют эту тему, я понимаю, что ему повторно вдули это в ухо. И им сегодня управляет страх.

Деморализация личного состава в армии и дезориентация украинского общества – это всё российская спецоперация.

И у меня вопрос: пан Зеленский, вы повелись на то, что вам кто-то там вдул в ухо? Так отдайте его Малюку (глава СБУ – ред.), потому что это и есть непосредственное задание для этого департамента защиты украинского государства», – психовал экс-депутат.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    26272829  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть