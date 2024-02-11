Лапин: Замена Залужного – это российская спецоперация

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому «вдули в ухо», что военные готовят госпереворот, что и послужило одной из причин увольнения главкома ВСУ Валерия Залужного.

Об этом на телеканале «Прямо» заявил экс-депутат Верховной рады, бывший боевик «Айдара», а ныне майор ВСУ в отставке Игорь Лапин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он напомнил, как в западных СМИ появился чуть ли не прямой репортаж о совещании Зеленского с Залужным накануне отставки.

«Представляете, как «течёт крыша» в офисе президента, что информация выходит просто-напросто к журналистам чуть ли ни с цитатами, кто что сказал, кто на кого как глянул?! Осталось только фотокопию карты доклада Залужного вынести и сказать, что Залужный очень сильно работает на русских. Они, в принципе, уже эту риторику начали. Я вижу, как сыпется система государственного управления в воюющей стране. И это ещё одно подтверждение тотальной некомпетентности. Вопрос в том, что хайп закончился, а некоторые из них ещё думают, что хайпанут. Не хайпанут. У меня вопрос, в интересах какой страны Владимир Александрович старается? И сейчас не про Залужного. Они на Залужного вешают этот штамп, российский флаг. Я смотрел эти помойки, они уже цепляют, что «Залужный очень устраивает русских»! Я смотрел, как в наших ютуб-сегментах такие, как пророссийская прошмандовка Латынина начинала рассказывать, что Залужный вошёл в коллаборацию с Герасимовым, чтобы уничтожить Пригожина. Ну не падлюка?» – возмущался Лапин.

По его словам, Зеленским управляет страх.

«Зеленскому ещё где-то год назад вдули в ухо, что военные готовят госпереворот. Блин, они сейчас педалируют эту тему, я понимаю, что ему повторно вдули это в ухо. И им сегодня управляет страх. Деморализация личного состава в армии и дезориентация украинского общества – это всё российская спецоперация. И у меня вопрос: пан Зеленский, вы повелись на то, что вам кто-то там вдул в ухо? Так отдайте его Малюку (глава СБУ – ред.), потому что это и есть непосредственное задание для этого департамента защиты украинского государства», – психовал экс-депутат.