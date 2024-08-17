Ларри Джонсон: Американское оружие на Украине показало свою нерентабельность

Максим Столяров.  
17.08.2024 17:05
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, США, Украина


Конфликт на Украине показал, что американское оружие не является «геймченлжером» на поле боя, и главная польза для США от него – это возможность зарабатывать на оборонпроме.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине показал, что американское оружие не является «геймченлжером» на поле боя, и...

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Он раскритиковал заявление включённого в российский список террористов и экстремистов сенатора-республиканца Линдси Грэма, будто война на Украине хороша тем, что показала, «насколько хорошо американское оружие».

«Мы узнали то, что оно не работает – оно не меняет правила игры, или мы не можем производить его с такой скоростью, которая позволила бы нам вести настоящую войну, если бы мы были вовлечены в ежедневные боевые действия. Компания Lockheed Martin производит 500 ракет для «Пэтриот» в год, Украина их использует от 200 до 300 единиц в месяц. Просто посчитайте сами.

То же самое относится к «Хаймарсу», эти ракеты доказали свою эффективность в уничтожении мирных жителей на Донбассе, но они не очень эффективны в уничтожении, дезорганизации или ограничении возможности ВС РФ. ПТРК «Джавелин» оказались бесполезны. И только «Абрамс» – тяжёлый зверь. Здорово, если вам удастся управлять им на бетоне, но он не так хорошо работает на грязных полях Украины», – сказал Джонсон.

«Что мы выяснили из этого – так это то, что в США есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы зарабатывать деньги. Но, на самом деле, не производит никаких систем вооружений, которые были проверены в бою, эффективны в полевых условиях и рентабельны с точки зрения затрат», –  добавил американец.

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