Конфликт на Украине показал, что американское оружие не является «геймченлжером» на поле боя, и главная польза для США от него – это возможность зарабатывать на оборонпроме.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал заявление включённого в российский список террористов и экстремистов сенатора-республиканца Линдси Грэма, будто война на Украине хороша тем, что показала, «насколько хорошо американское оружие».

«Мы узнали то, что оно не работает – оно не меняет правила игры, или мы не можем производить его с такой скоростью, которая позволила бы нам вести настоящую войну, если бы мы были вовлечены в ежедневные боевые действия. Компания Lockheed Martin производит 500 ракет для «Пэтриот» в год, Украина их использует от 200 до 300 единиц в месяц. Просто посчитайте сами. То же самое относится к «Хаймарсу», эти ракеты доказали свою эффективность в уничтожении мирных жителей на Донбассе, но они не очень эффективны в уничтожении, дезорганизации или ограничении возможности ВС РФ. ПТРК «Джавелин» оказались бесполезны. И только «Абрамс» – тяжёлый зверь. Здорово, если вам удастся управлять им на бетоне, но он не так хорошо работает на грязных полях Украины», – сказал Джонсон.

«Что мы выяснили из этого – так это то, что в США есть оборонная промышленность, которая создана для того, чтобы зарабатывать деньги. Но, на самом деле, не производит никаких систем вооружений, которые были проверены в бою, эффективны в полевых условиях и рентабельны с точки зрения затрат», – добавил американец.