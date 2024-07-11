Весь заброшенный на Украину натовский контингент будет возвращаться в свои столицы в мешках для трупов.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это ни на что не повлияет, они умрут, и всё, что это сделает – создаст больше мешков для трупов, возвращающихся во Францию. Если Запад создал двусмысленность, это означает, что вы не уверены в том, что они собираются делать. Что вы быстрее предположите – что они собираются вам привести шоколад и розы, или что они собираются напасть на вас, что они собираются уничтожить вас? Когда у вас есть двусмысленность, вы предполагаете худшее. И как только вы предполагаете худшее, это означает, что вы начинаете действовать таким образом, чтобы противостоять этому. Что усиливает угрозу, увеличивает вероятность конфронтации – чего эти придурки и хотят», – сказал Джонсон.

Однако он указал, что НАТО сейчас находится не в лучшем состоянии.

«Одно дело, если бы мы на самом деле были достаточно сильны и компетентны в военном отношении, чтобы справиться с этим. Но мы не такие. Вот, в чём самое тревожное. Мы не можем даже остановить хуситов в Красном море. И это НАТО, это не только США. Это Германия, Франция, Англия. Чёрт возьми, Англия даже не может вывести свои корабли из гавани! И мы собираемся выступить против России? Люди, остановите это безумие!», – призывал американец.