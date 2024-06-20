Ларри Джонсон: Русские на фронте перемалывают потенциал и Украины, и НАТО

Русские растягивают силы противника и перемалывают поступающие на фронт ресурсы, уничтожая их, в том числе, ещё на подходе.

Об этом в эфире видеоблога DeepDive заявил экс-аналитик ЦРУ США Ларри Джонсон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу, чтобы это могло бы продолжаться ещё год, глядя на то, что делает Россия. Да, они продвигаются медленно и методично, но причина заключается в том, что, во-первых, они пытаются свести к минимуму потери, а во-вторых, они вынуждают Украину перебрасывать силы на фронте. И по мере того, как они продвигают их по своим коммуникационным линиям, русские наносят по ним удары, атакуют и во многих случаях уничтожают их. Плюс они ещё растянули линию фронта. Она всегда была протяжённостью в тысячу километров, но год назад Россия не атаковала одновременно по всей линии фронта, как она делает это сейчас. Они это делают, потому что у них есть и людские ресурсы, и запасы. Если надувать и надувать воздушный шар, ты достигнешь точки, когда он лопнет, потому что ты растянул его за пределы его способности удерживать воздух внутри. И это то, что русские делают с украинцами. Они вынуждают их растягивать свои возможности и разрушают их в процессе этого», – отметил Джонскон.

По его словам, в этом процессе разрушается и НАТО.

«Потому что НАТО продолжает поставлять оборудование, которое не может заменить. Одно дело было бы, если бы у них были работающие на полную мощность заводы на территории США, Германии и Англии, которые производили бы эту новую технику, но у них этого нет», – добавил экс-аналитик.

При этом на вопрос, может ли в России замедлиться приток добровольцев в войска, Джонсон ответил: «Не на данном этапе. Отчасти из-за повышенной воинственности риторики Запада о нападении на Россию и её уничтожении».