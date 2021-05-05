«Ласкаво просимо, люби друзі!» – Суслов зачитал «украинским» россиянам темник СБУ

05.05.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В России живет много людей украинского происхождения, в том числе военнослужащих, и им было бы интересно получить украинское гражданство.

Об этом в эфире канала «НАШ» заявил экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, комментируя выдачу российских паспортов в Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хочу заметить, что вообще-то – ошибочно, когда думают, что вот, россиянам украинские паспорта неинтересно было, что у России там уровень развития получше. Россиянам украинские паспорта тоже интересно, всё-таки, я думаю, что карантин закончится, и с украинским паспортом даже эти же россияне смогут ездить в Евросоюз.

Российский паспорт таких возможностей не дает. Украинский паспорт имеет свои позитивные стороны, в том числе и для россиян, тем более, что – обратите внимание: вот военный парад идет, объявляют командиров экипажей, подразделений – у половины украинские фамилии. Происхождение у них с Украины, ну вы дайте им паспорта! В России огромное количество людей происхождением с Украины. И украинские паспорта им интересны, хотя бы из соображений приехать, проведать родичей», – рассуждает Виктор Суслов.