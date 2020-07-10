Ласкаво просимо: СБУ будет «кошмарить» студентов из Крыма и Донбасса

10.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов

Молодежь из Крыма и Донбасса, которую Киев завлекает льготным поступлением в вузы Украины, должна подвергаться тщательной проверке контрразведки СБУ, чтобы пресечь возможное распространение пророссийских настроений в студенческой среде.

Об этом говорилось в эфире львовского телеканала «NTA», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первой слово взяла писательница-националистка Лариса Ницой

«Говорят, что, если позволить абитуриентам из временно оккупированных территорий поступать в украинские ВУЗы без ВНО – это будет способствовать интеграции этих абитуриентов в украинское общество. Нет, не позволит! Это будет интеграция украинских студентов в ДНРовскую и ОРДЛОвскую среду.

К примеру, мой сын сейчас учится в киевском колледже, мой 15-летний ребёнок должен бороться за своё право учиться на украинском языке, он должен сражаться за украиноязычное обучение, потому что там часть предметов преподают на украинском языке.

Первого сентября он пришёл и сказал: «мама, там все русскоязычные», – где учились все эти дети? Они учились на Украине, и они учили украинский язык, но они все русскоязычные. Где учились все эти преподаватели, где они работали, кто им давал работу? Они что – сепаратисты, которые приехали оттуда? Нет – это украинские преподаватели, которые ведут лекции на русском языке», – возмутилась Ницой.

Присутствующий в студии бывший львовский депутат от ВО «Свобода» Маркиян Лопачак уточнил, что абитуриентов, которые приезжают с неподконтрольных Киеву территорий, должна проверять контрразведка.

«Все говорят: дети, дети, дети, но абитуриенты – это не только дети. Абитуриенты – это и люди, которые закончили школу шесть лет назад, неизвестно что эти шесть делали, сейчас без ВНО поступают в любой украинский ВУЗ.

Давайте откровенно говорить, патриотическое население, которое проживало на временно оккупированной территории, выехало оттуда. Там остались единицы, не нужно говорить, что все эти дети и абитуриенты патриотически настроены, что они хотят вернуться на Украину, приехать выучить украинский язык.

Давайте говорить более реалистично: каждого из этих людей нужно проверять, каждого, кто хочет вернуться на Украину, тут работать и учиться, должна проверять служба разведки и контрразведки. Мы не понимаем, с кем мы имеем дело и что будет дальше», – подчеркнул экс-тягнибоковец.