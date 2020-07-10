10.07.2020, Львов, Тарас Стрельцов
 
Галиция, Донбасс, Крым, Образование, Права человека, Украина
Просмотров:

Ласкаво просимо: СБУ будет «кошмарить» студентов из Крыма и Донбасса


Молодежь из Крыма и Донбасса, которую Киев завлекает льготным поступлением в вузы Украины, должна подвергаться тщательной проверке контрразведки СБУ, чтобы пресечь возможное распространение пророссийских настроений в студенческой среде.

Об этом говорилось в эфире львовского телеканала «NTA», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Первой слово взяла писательница-националистка Лариса Ницой

«Говорят, что, если позволить абитуриентам из временно оккупированных территорий поступать в украинские ВУЗы без ВНО – это будет способствовать интеграции этих абитуриентов в украинское общество. Нет, не позволит! Это будет интеграция украинских студентов в ДНРовскую и ОРДЛОвскую среду.

К примеру, мой сын сейчас учится в киевском колледже, мой 15-летний ребёнок должен бороться за своё право учиться на украинском языке, он должен сражаться за украиноязычное обучение, потому что там часть предметов преподают на украинском языке.


Первого сентября он пришёл и сказал: «мама, там все русскоязычные», – где учились все эти дети? Они учились на Украине, и они учили украинский язык, но они все русскоязычные. Где учились все эти преподаватели, где они работали, кто им давал работу? Они что – сепаратисты, которые приехали оттуда? Нет – это украинские преподаватели, которые ведут лекции на русском языке», – возмутилась Ницой.

Присутствующий в студии бывший львовский депутат от ВО «Свобода» Маркиян Лопачак уточнил, что абитуриентов, которые приезжают с неподконтрольных Киеву территорий, должна проверять контрразведка.

«Все говорят: дети, дети, дети, но абитуриенты – это не только дети. Абитуриенты – это и люди, которые закончили школу шесть лет назад, неизвестно что эти шесть делали, сейчас без ВНО поступают в любой украинский ВУЗ.

Давайте откровенно говорить, патриотическое население, которое проживало на временно оккупированной территории, выехало оттуда. Там остались единицы, не нужно говорить, что все эти дети и абитуриенты патриотически настроены, что они хотят вернуться на Украину, приехать выучить украинский язык.

Давайте говорить более реалистично: каждого из этих людей нужно проверять, каждого, кто хочет вернуться на Украину, тут работать и учиться, должна проверять служба разведки и контрразведки. Мы не понимаем, с кем мы имеем дело и что будет дальше», – подчеркнул экс-тягнибоковец.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть