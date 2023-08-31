Латентные змагары в белорусской власти подняли разнузданный бунт против железных «ябатек»

Многочисленными скандалами и расколами в белорусской оппозиции никого не удивишь. Сколько существует эта оппозиция – столько и собачатся друг с другом ее лидеры и активисты. Но, к сожалению, внутренних разборок хватает и в рядах сторонников белорусского президента.

То, что «ябатьки» неоднородны – это естественно. Их много, у них разные мотивы и разные взгляды. Есть чиновники, номенклатурщики, профсоюзные и общественные деятели, которые уже давно крутятся в околовластных кругах. Взгляды у них могут быть самыми разными, но их объединяет стремление сохранить статус. Разумеется, среди них немало достойных людей, но таковы не все.

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Есть те, кого всколыхнул 2020 год. Многие из них и раньше были общественными активистами или публицистами, но после попытки националистического мятежа они увидели в Лукашенко своего защитника, спасшего Белоруссию от повторения украинской катастрофы. Многие из них резки и не политкорректны, но это, пожалуй, самые верные сторонники белорусского лидера. В том, что они в решающий момент не перебегут, очевидно.

Есть и бывшие змагары или люди, идейно близкие к ним, которые сейчас демонстративно компенсируют былые грехи оголтелым рвением неофитов, при этом, подобно змагарам, своей мишенью они выбирают пророссийски настроенных граждан и действуют теми же методами. Конечно, при такой разношерстности, разногласия и даже открытые конфликты неизбежны, но, к сожалению и к радости змагаров, они становятся все более острыми и громкими.

Новый и самый громкий скандал в рядах «ябатек» связан с именем гродненской чиновницы Светланы Варяницы (на фото). Свою работу в «идеологической вертикали» начала более 20 лет назад в Волковысском райкоме БПСМ (Белорусский патриотический союз молодежи, предшественник «батькиного комсомола БРСМ, существовал с 1997 по 2002 годы), потом много лет работала в идеологическом отделе местного райисполкома, потом пошла на повышение в областной центр и уже достаточно давно занимает пост заместителя председателя Гродненской областной организации «Белой Руси».

Но именно эта опытная чиновница, полжизни посвятившая идеологической работе на благо белорусской власти и все это время умело следовавшая за всеми изгибами «генеральной линии», вот уже третий день, как является кумиром белорусских змагаров.

Варяница, которая, похоже, заблудилась во времени и ментально осталась еще в периоде «мягкой белорусизации», и раньше вызывала неудовольствие пророссийских активистов, особенно своей землячки Ольги Бондаревой. Это не первый скандал с ее участием. Вот только сейчас она бросила вызов не простой, хотя и популярной активистке, а тележурналисту Григорию Азаренку.

Азаренок – легенда и символ новой, сформировавшейся после 2020 года белорусской журналистики. Это именно ему националистические экстремисты пытались отрезать язык, именно его Лукашенко наградил медалью «За Отвагу» и ему же подарил символическую кувалду. Даже термин такой есть – «эффект Азаренка». Не скажу, что я – поклонник этого человека. Он резок, эпатажен и хамоват, не стесняется грубых выражений. Порой он явно перегибает палку, но, пожалуй, жесткие времена требуют жестких людей.

Стартовой точкой конфликта стала реакция Варяницы на рассуждения Азаренка об интеллигенции, на которую «жаль, что не было Берии, Сталина и Жданова».

«Я не хочу, чтобы моя страна становилась азаренковщиной и бондаревщиной, не хочу, чтобы их запугивали казематами Лубянки и новым Ждановым со Сталиным», – заявила она, добавив в заключение, что против «оголтелого шельмования ректорского корпуса Беларуси».

Эти-то слова сейчас и цитирует оппозиционная пропаганда, говоря о расколе в рядах «ябатек». Гродненская чиновница теперь для них почти своя.

Азаренок – сталинист, и от него упоминания этих фамилий вполне можно было ожидать. Вот только Варяница выхватила громкую фразу из контекста и сама того, надеюсь, не желая, раздула скандал. Телеведущий произнес эти слова накануне встречи Лукашенко с коллективом Белгосуниверситета. Оголтелого шельмования ректорского корпуса в них не было, но ситуация отражалась реальная.

Да, университеты должны быть в авангарде государственной мысли, но ни один ректор не под санкциями. Мало кто в академических кругах осудил уничтожение церкви и разгул фашизма на Украине. Вместо работ про пагубность современного либерализма – часто пишутся никому не нужные диссертации про гендер. Такова действительность белорусской высшей школы, и не следует закрывать на нее глаза. Истфаки белорусских университетов еще с советских времен являются кузницей кадров для националистической оппозиции. Особо ретивые «кузнецы уволены», но решена ли проблема? Азаренок резок, груб и эпатажен, но он, черт побери, прав. И на критику Варяницы, вопреки имиджу, отреагировал очень сдержанно и дипломатично.

Варяница запустила цепную реакцию и, если она выглядела еще относительно прилично, этакой обиженной интеллигенткой, то ее сторонники в выражениях не стеснялись. Особенно отличились «системные националисты» из числа бывших или потенциальных змагаров. Их инфопомойки в эти дни плодили до сотни агрессивных и оскорбительных постов в день, под потоки грязи попали многие пророссийские активисты.

Кто от этого в выигрыше? Только враги. Они смакуют подробности конфликта в провластной среде, он подрывает авторитет власти и помогает им запускать вбросы об утрате контроля за ситуацией. Этого допускать нельзя. Пора бы уже продемонстрировать единоначалие и указать всем, от руководителей БРСМ до блогеров из числа неофитов – своих не трогать. У Белоруссии и Лукашенко и так хватает врагов, чтобы начать жестко пресекать попытки плодить их в самой провластной среде.