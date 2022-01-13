Латвийский политик: Нас превращают в «передовой окоп НАТО»

НАТО использует бывшие республики Советской Прибалтики как плацдарм для агрессивных действий.

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал председатель Социалистической партии Латвии (СПЛ) Владимир Фролов.

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ПолитНавигатор: СПЛ работает в достаточно сложных условиях. Ощущается ли давление со стороны властей с учетом оголтелого антикоммунизма и национализма, возведённых в ранг идеологии? Как можно охарактеризовать позицию СПЛ в сегодняшней политической ситуации Латвии?

Владимир Фролов: Завершившийся 2021 год подвел черту под 30-летним периодом жизни латвийского общества в условиях восстановления государственной независимости и реставрации буржуазной власти.

Наша партия официально зарегистрирована в 1994 году, когда уже была запрещена Компартия и пропаганда её идеологии. К этому времени (с августа 1991г.) первый секретарь компартии Латвии Альфред Рубикс находился в заключении по обвинению в действиях, направленных на насильственное свержение государственной власти ЛР. А восстановленной буржуазной республикой правили бывшие соратники по партии сидящего за решёткой А.Рубикса. С привычным энтузиазмом недавняя партийно-комсомольская «элита» уничтожала остатки советского уклада и создавала класс собственников путём стремительной приватизации всего и вся из весьма развитого производственного, сельскохозяйственного и коммунального наследия Латвийской ССР.

Стоимость приватизируемых объектов при этом была умышленно занижена, по оценкам экспертов, минимум в 12,5 раз. Население республики практически молниеносно утратило львиную долю из того, что ещё недавно для большинства служило опорой в жизни – рабочие места, привычные социальные гарантии, уверенность в благополучии своих семей. Всего лишь за три года восстановленной независимости от ВВП Латвии уровня 1991 года осталось только 49,7%.

Работы лишились 325 тысяч человек. Начиная с того же 1991 года и по настоящее время, идёт непрерывный процесс превышения смертности населения над рождаемостью. В истекшем году статистика показала уже двукратное превышение умерших латвийцев над родившимися. Этот вид убыли населения дополняется массовой трудовой эмиграцией в страны «старой Европы». При этом практически сведены на нет хозяйственные связи с ближайшими партнёрами – Россией и Белоруссией. Целенаправленно разрушены межнациональные отношения. Русскоязычное население республики, составлявшее в 1989 году 47% населения, лишилось образования для своих детей на родном языке. Вполне осознанной политикой властей латышская и русскоязычная общины жёстко разделены в возможностях самореализации в целом ряде сфер. Светлые страницы совместной истории и достижений многонационального народа брутально очерняются.

Владимир Фролов.

То, что перечислено, лишь очень бегло и поверхностно отражает часть «достижений» политики властей Латвии последнего тридцатилетия. Поэтому нет ничего странного в том, что с момента создания нашей партии её позиция основывается на остром неприятии и последовательной критике проводимого властями курса. Повлиять на него, с целью изменения, пока очень сложно. Властям удаётся путем откровенных манипуляций поддерживать сильную разобщённость населения. Недавний опрос показал, что только 19% латвийцев интересуются и хорошо представляют, что происходит в политике. До осознания необходимости активно добиваться перемен многим надо пройти ещё немалый путь. Над этим и работает наша партия.

ПолитНавигатор: Усилила ли принятие резолюции в Европарламенте, приравнявшую СССР и нацистскую Германию, позиции реваншистских и нацистских сил?

Владимир Фролов: Резолюция Европарламента «О важности исторической памяти для будущего Европы» несомненно стала очередной «пулей» в информационной войне между принципиально различающимися позициями в отношении к причинам, ходу и результатам Второй мировой войны. Появление этой резолюции не стало неожиданностью для тех, кто не закрывает глаза на очевидные совпадения составов сегодняшнего Евросоюза и верных сателлитов Третьего рейха, предоставивших ему свой военный и промышленный потенциал в изнурительной схватке с Советским Союзом и его партнёрами по коалиции.

Позиция латвийских властей в этом вопросе откровенно реваншистская. Такой она стала в немалой степени под влиянием укрепившихся во власти потомков национальной диаспоры, образовавшейся из бежавших в конце войны на Запад по идейным мотивам, либо из страха возмездия за сотрудничество с оккупантами. Разумеется, резолюция Европарламента произвела на них воодушевляющий эффект. И скрывать этого власть не собирается. Более того, такая трактовка событий стала одним из идеологических оснований правящей политики. Хотя главным стимулом для неё по-прежнему остаётся финансовое донорство Европы, ради которого будут поддерживаться любые идущие оттуда идеи и проекты, несмотря даже на их очевидное противоречие объективным интересам большинства латвийского общества.

ПолитНавигатор: Есть ли сейчас факты преследования или ущемления русского населения и национальных меньшинств (неграждан) в Прибалтике?

Владимир Фролов: Решение о переводе школ нацменьшинств на обучение только на государственном языке принято высшими инстанциями государственной власти Латвии. Этим решением правящие политики, любящие подчёркивать свою твёрдую приверженность высшим принципам демократии, жирно перечеркнули право, по меньшей мере трети налогоплательщиков и избирателей, получать для своих детей качественное образование, базирующееся на таких же семейных и национальных ценностях, как и для латышской части населения Латвии.

Такое решение нельзя назвать ни мудрым, ни дальновидным. Его негативные последствия для многонационального латвийского общества очевидны и неизбежны. Но не существует для правящих в Латвии политиков никаких границ допустимого, если вопрос стоит о сохранении в своих руках власти. Поэтому и понадобилась реформа образования, чтобы прикрыть вызванным ею неминуемым раздором в обществе наглое ограбление всей страны путём различных афер и махинаций и очередные разрушения вполне успешных секторов экономики, какими, к примеру, ещё недавно были транзитный и банковский сектор. Социалистическая партия Латвии полностью разделяет возмущение родительской общественности и выражает солидарность с акциями протеста.

ПолитНавигатор: Насколько сейчас милитаризована Латвия, с учётом её членства в НАТО? Какова позиция Социалистической партии по этому вопросу?

Владимир Фролов: Согласно данным, приведенным на сайте Global Firepower, Национальные вооруженные силы Латвии заняли 97-е место в мировом топе вооруженных сил планеты. Всего в него вошли 140 стран. Власти нашей страны не считают это достижение выдающимся. Напротив, данная информация, несомненно, будет использована министерством обороны Латвии для усиления аргументации о необходимости наращивания военных расходов. Поскольку повторяемое из года в год заклинание «Россия вот-вот нападёт», уже заметно потеряло новизну.

Недавно пресс-служба министерства обороны Латвии сообщила, что с 2023 года в стране планируется производить собственные бронемашины. В течение ближайшей пары лет намечено повысить численность профессиональных солдат и земессаргов (ополчение), а также вложить значительную сумму в развитие инфраструктуры крупнейших военных баз и полигонов.

Минобороны активно скупает у населения земли, которые в дальнейшем можно будет просто сдать в аренду старшим партнерам по НАТО.

При этом жаловаться на скудость финансирования военным Латвии, в отличие от тех же медиков или педагогов, уже давно не приходится. Динамика наращивания военного бюджета республики не идёт в сравнение ни с одной другой отраслью. Сравним, если в 2001 году Латвия тратила на военные нужды 68 миллионов евро (0,9% от ВВП), то в наступившем, 2022 году, предполагается истратить в общей сложности 757,17 миллиона евро, что на 49,35 миллиона больше, чем в году прошедшем. Требуемые для НАТО 2% от ВВП были достигнуты ещё в 2018 году.

Позиция нашей партии, если сформулировать её коротко, заключается в неприемлемости превращения Латвии в «передовой окоп НАТО» на восточной границе Евросоюза. Мы выступаем за демилитаризацию Балтийского региона и реальное разоружение во всём мире.

ПолитНавигатор: СПЛ вошла в Коалицию против бактериологического оружия наряду с другими партиями. Расцениваете ли вы многочисленные военно-биологические лаборатории Пентагона, появившиеся на постсоветском пространстве и во всем мире, в качестве своеобразных баз?

Владимир Фролов: Мы с большой тревогой относимся к расползанию американских военно-биологических лабораторий по территориям стран-бывших республик Советского Союза. Не может не вызывать настороженности сам факт вынесения Соединёнными Штатами подобных объектов повышенной опасности на чужие территории подальше от своих границ. Уже зафиксированные случаи болезнетворных заражений вблизи таких объектов только добавляют опасений.

Кроме того, ряд вспышек общественной нестабильности, которые мы наблюдаем в странах, где уже имеются американские военно-биологические объекты, многократно увеличивают риски утечек и расползания опасных для людей, животных и других объектов природы заражений и инфекций. Тяжелейшие возможные последствия этого сейчас особенно понятны обществу в связи с переживаемой пандемией вируса Covid-19.

В силу этих соображений наша партия с готовностью приняла предложение войти в состав учредителей Коалиции за ликвидацию военно-биологических лабораторий. Считаем важным и необходимым активно пропагандировать цели Коалиции, расширять её состав и наращивать давление международного общественного мнения для полной ликвидации опасных военно-биологических изысканий.