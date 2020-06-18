18.06.2020, Москва, Владимир Гладков
 
Латвия, Общество, Политика, Политические репрессии, Права человека, Россия, Скандал, Цензура
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Латвия добивает русское ТВ – МИД РФ грозится «снова обратить внимание» ЕС


Латвийские депутаты, продолжая фактически войну на уничтожение с русским языком в медиа, уже давно не скрывают ни своих целей, ни откровенно политизированного подхода.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«11 июня Сейм Латвии в окончательном чтении утвердил поправки в закон «Об электронных СМИ», вводящие языковые квоты на телевидении. C 1 июля 2021 г. 80 процентов телепрограмм должны будут выходить на языках ЕС и Европейского экономического пространства. На остальные языки, включая русский, отводится не более 20 процентов. Эта цифра никаким образом не соответствует статистике популярности российских телеканалов, которые предпочитает значительная часть жителей страны», – заявила Захарова.

Она добавила, что инициаторы изменений из числа консерваторов в Сейме никогда не скрывали, что главная цель – искусственное снижение доли русского в эфире латвийского вешания.

«Реформаторы называют свою кампанию против русского языка «борьбой с российской пропагандой» и их абсолютно не смутил широкий негативный резонанс этой инициативы в латвийском обществе. Русскоязычная община и профессиональное сообщество телевизионщиков резко осудили и выступили против изменений, существенно ограничивающих законный доступ граждан страны к источникам информации на понятном им языке.

Помимо языковых ограничений поправками накладывается запрет на ретрансляцию телеканалов, попадавших в последние три года под санкции Национального совета по электронным СМИ, в составе базового, самого доступного и, соответственно, самого популярного пакета телевещания.

Это, прежде всего, ударит по телеканалу «Россия РТР», который уже подвергался временным блокировкам в Латвии из-за своей редакционной политики. В целом, данный сюжет не оставляет возможности иначе характеризовать эту ситуацию, как   политизированный подход латвийских депутатов», – рассказала представитель МИДа.

При этом она отметила, что даже если формально техническая возможность доступа к российским телеканалам в Латвии ещё сохраняется, то только при условии, что они будут находиться в составе дополнительных более дорогих пакетов телевещания.

«Снова обращаем внимание европейских партнеров на несоответствие такой практики демократическим стандартам и международным обязательствам Риги в области обеспечения свободного доступа к информации и ее свободного распространения. Призываем отреагировать профильные международные организации и правозащитные структуры. Со своей стороны, все материалы им, безусловно, передадим», – пообещала Мария Захарова.

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