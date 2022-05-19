Латвия. Линдерман о латышской ненависти и русском сопротивлении

Что русские в странах Прибалтики думают по поводу спецоперации России на Украине? Почему не выходят на акции в поддержку действий Москвы? Может ли быть Польша следующей в очереди на денацификацию?

Об этом в интервью «ПолитНавигатору» рассказал живущий в Латвии правозащитник Владимир Линдерман, один из организаторов прошедшего в этой стране референдума о статусе русского языка.

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ПН: Как русскоязычное население Прибалтики относится к тому, что происходит между Россией и Западом?

В.Л: Большинство, скорее, симпатизирует России. Не обязательно это означает поддержку российского курса полностью и в деталях, но в целом симпатии как были, так и остаются на стороне России. Ну и, безусловно, есть некоторая часть людей, для которых русский язык родной, но они ориентируются на либеральное западнизированное сообщество России. Но большинство, я так думаю, симпатизируют России в целом.

Другое дело, что сегодня этого не покажут никакие опросы, это можно видеть только, когда происходит такая вещь, как, например, возложение цветов к памятнику, куда приходят сотни тысяч человек. А произносить публично такие вещи сегодня чревато в принципе уголовным преследованием.

ПН: Почему мы не видим какой-то активной позиции русскоязычного населения? Есть заукраинские мероприятия, но нет пророссийских.

В.Л: Это просто нереально, этого никто не допустит даже близко там. А если и по теме нынешней военной операции России, то это просто исключено, это готовое уголовное преследование. Но мы же понимаем, что то, что произошло 10-го мая – это беспрецедентно. Когда власти сгребли все цветы и на следующий день рижане, в основном русские, пришли и заново возложили цветы. Это, безусловно, был такой вызов. Сегодня это не был вопрос именно только о 9-м мая, это все было в контексте, в том числе тех событий, которые происходят сегодня.

ПН: Сейчас на Западе стало модным пытаться пристыдить россиян за то, что они русские, добиться от них извинений. Вам не стыдно за себя?

В.Л: Я же не идиот! Те, кто так думают, их русскость стала тяготить. Сейчас это просто выплеснулось. Значительная часть из этих людей принадлежит к образованному классу, безусловно, это интеллигенция, но они уже давно хотели соскочить с русского корабля, выражаясь образно, но не было как бы такого повода уйти. Это то, что я наблюдаю, по крайней мере. А тут возникла та ситуация, которая позволяет это сделать.

ПН: Почему каждый год 9-е мая превращается в своего рода марафон русофобии, и страны бывшего соцлагеря будто соревнуются в этом между собой. Чего они боятся, запрещая празднование?

В.Л: Я не буду брать те республики, где мало русских. Нас в Латвии, все-таки, 35-40% до сих пор – тех, у кого русский язык – родной. Цель наших противников, латышских националистов в том, чтобы русских не существовало. Естественно, они не могут прибегнуть к депортации, не говоря уже о физическом истреблении, и хотят разрушить эти моменты, которые скрепляют нас в сообщество.

Таких тут два всего – это образование и работа наших СМИ, оставшихся, и День Победы. Это важный инструмент. То есть, у нас тоже люди различаются по взглядам – есть патриоты «белые», есть «красные», есть очень разные нюансы, споры, не говоря уже о личных амбициях и все такое, но у нас есть 9-е мая – это наш объединяющий праздник.

В Риге это все происходило в этом году просто феноменально. Скажем, для Риги – города, в котором меньше 700 тысяч населения, из которых половина – русскоговорящая, при этом пришло 150 тысяч человек к памятнику – это очень высокий показатель. Не думаю, что в каком-то российском городе есть подобный результат, если брать в процентах. Это – очень много.

И латышские националисты прекрасно понимают, что это фундаментальная нить, которая нас всех связывает, и, чтобы ликвидировать русское сообщество, им надо разрушить этот центр, вокруг которого точка сборки, вокруг которого мы группируемся. Поэтому им нужно разрушить памятник, а именно это они сейчас хотят сделать.

Памятник для нас играет огромную роль, и этот ритуал ежегодного приношения цветов, он превратился в неотъемлемую часть нашей жизни, а сейчас и это хотят уничтожить, уже принято решение о ликвидации памятника. Это наша главная боль и проблема.

ПН: В отношении Польши уже открыто говорят, что она следующая в очереди на денацификацию. Боятся ли этого в Латвии или, наоборот, ждут, когда их освободят?

В.Л: Я так не думаю. Я думаю, что вокруг той ситуации, которая возникла на Украине, появилось много болезненного страха – он у части общества присутствует. Это все фантазии – Россия решает сейчас очень конкретную задачу на очень конкретной территории. Все остальное очень сильно раздувается антироссийской пропагандой. Я не вижу каких-то перспектив продолжения за пределами Украины.

ПН: Сегодня со стороны кажется, что бывшие страны соцлагеря – Польша, Прибалтика, несмотря на свою малую величину, являются наиболее русофобскими и выступают рупором по заданию из Вашингтона. Почему так получилось?

ВЛ: Многое исходит непосредственно от этих стран, нельзя говорить, что они в этом только марионетки Вашингтона. Потому что, по крайней мере, про Прибалтику я могу сказать, что они очень опасаются, что «холодная война» закончится. Это не в интересах этих стран, потому что они боятся какого-то нового соглашения между крупными игроками, включая Россию, которая лишит их нынешних преференций, и они снова окажутся под влиянием России. И они раздувают, в Европе они главные генераторы такой антироссийской истерии. Конечно, американцам нужны такие союзники для того, чтобы поддерживать свое влияние в Европе в целом.

ПН: Как считаете, где и как может закончиться спецоперация России на Украине?

В.Л: Нужно знать цели этой операции и сопоставлять с результатами. А поскольку и цели не вполне понятные, то возникает еще много вопросов. Что я точно хочу сказать – в чем ошибается, например, западная пропаганда – они все пишут так, будто Россия находится за 15 минут до смерти. Якобы в России началась политическая агония, и президент тоже где-то прячется. Короче, огромное количество бреда. Люди, которые находятся вне культуры и истории, воспринимают все происходящее как катастрофу, а на самом деле, история говорит о том, что войны для России никогда не были легким делом, но в основном она побеждала.

Тяжело, не так, как планировалось изначально, но итог обычно был победным. А сейчас идут такие рассуждения, что уже все, России конец – давайте подумаем, что будет потом. Этого «потом» не будет. Россия в той или иной степени, может быть, с перебором, но выжмет все цели, которые она ставит перед собой.

Сейчас кажется, что начата какая-то «столетняя война» между Россией и Западом. Но это уляжется, и на Западе придут более прагматичные люди, не замешанные в этой кампании, начнутся переговоры, поиск вариантов решения и так далее.