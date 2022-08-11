Латвия объявила Россию страной-спонсором терроризма

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Сейм Латвии объявил сегодня Россию страной-спонсором терроризма. Также латвийский парламент призвал страны ЕС «прекратить выдачу туристических виз и ограничить выдачу въездных виз» гражданам России и Белоруссии.

Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич написал в американской соцсети, что из страны будут выдворять россиян, так как всем обладателям российского гражданства впредь не будут выдаваться виды на жительство. Три дня назад сообщалось, что Госдума РФ осенью рассмотрит возможность упрощения порядка получения российского гражданства жителями Литвы, Латвии и Эстонии.

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Однако проблемы у обладателей российского гражданства уже появились. Латвийская гимнастка Елизавета Полстяная рассказала, что получила письмо с ультиматумом – отказаться от российского гражданства либо быть исключенной из сборной. Латвийская федерация гимнастики теперь сообщила, что у нее нет денег финансировать участие спортсмена в соревнованиях, но при желании Полстяная может поехать на чемпионат мира по художественной гимнастике за свой счет. Полстяная начинала карьеру в России, но в 2018 году стала гражданкой Латвии.

Спикер МИД РФ Мария Захарова, ранее назвавшая готовящееся решение «патологической русофобией, уже ставшей причиной серьёзных экономических и социальных проблем», сегодня не стала комментировать решение сейма.

«Новость? Нет. Уже комментировали. Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», – написала Захарова в своем ТГ-канале.

Сенатор РФ Сергей Цеков считает, что Россия может принять ответные меры экономического характера, например запретить транзит.

«В Москве до сих пор еще есть посольство Латвии?», – поинтересовался его коллега Андрей Клишас.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что латвийский инцидент не достоин комментария.

«У них треть населения разбежалась. Они живут за счет экспорта наших продуктов. Европа сошла с ума, а Прибалтика больше всех. Это не заслуживает ни комментария, ни уважения. Россия 700 лет защищала свое право жить на этих просторах и говорить на своем языке, а они там лизали немецкие сапоги, а теперь выкомыши фашистов продолжают нам диктовать, как жить. Мы справимся без них, они без нас не справятся », – заявил Зюганов URA.RU.

«Латвия – это кто?», – интересуется политолог Марат Баширов.

Российские хакеры из группировки KillNet атаковали официальный сайт латвийского парламента.

«Мы признаем сейм Латвии кучей дерьма», – написали они.