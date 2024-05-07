Латвия отказала в убежище российскому уклонисту, получившему пинка под зад на Украине

Латвия отказала в убежище гражданину России, служившему на некогда секретном объекте ракетных войск. Латвийские спецслужбы оказались непреклонны и заявителю не помогли даже ссылки на то, что на Родине ему якобы грозит отправка воевать в зону СВО.

Как пишет латвийское издание TVNET со ссылкой на решение местного суда от 29 апреля, еще в сентябре 2022 года гражданин России обратился в Госпогранохрану с заявлением о предоставлении статуса беженца или альтернативного ему статуса в Латвии.

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«Мужчина не признает существующий режим в России и не поддерживает войну России на территории Украины. Он также разместил в социальной сети «Фейсбук» посты и комментарии, осуждающие военные действия на территории Украины и действия президента России. Также он не хочет участвовать в боевых действиях на Украине, где его заставят убивать невинных людей, особенно украинцев, к тому же сам мужчина имеет украинские корни», – предельно откровенно и исчерпывающе описывает издание портрет беглеца из РФ.

Как говорится в публикации, Латвия не была первой страной, куда намеревался приткнуться беглец. В 2018 году россиянин подал заявление на получение украинского гражданства на основании гражданства своих бабушки и дедушки, но эта процедура оказалась слишком сложной и получить украинское гражданство ему не удалось.

Получив пинок под зад на Украине, настойчивый проситель убежища подался в Ригу. Но и там его ждала неудача. Решением латвийского Совета по делам гражданства и миграции ( ПДГМ ) мужчине было отказано в предоставлении статуса беженца и альтернативного статуса.

Но упорства беглому россиянину было не занимать, и он обратился в Административный районный суд, где утверждал, что его зачислили в военный резерв, поэтому он будет обязан воевать. Российские власти уже попытались идентифицировать заявителя как человека, который в случае необходимости пойдет на войну.

По его словам, присутствие в стране-члене НАТО создает для него дополнительную угрозу преследования в России. Заявитель когда-то служил на секретном и важном для России военном объекте, который отвечает за политику страны в области ядерного оружия и обеспечение ядерным оружием.

«Мужчина утверждал в суде, что ему был предоставлен доступ к информации, содержащей государственную тайну, в результате чего ему на определенный период был запрещен выезд из России. Когда он вернется в Россию, его будут считать государственным преступником, поскольку он пытался получить убежище в стране-члене НАТО», – говорится в статье.

В своем решении латвийский суд установил, что, согласно показаниям личного допроса, заявитель с 2002 по 2004 год служил в ракетных войсках, в батальоне охраны, где был заместителем командира взвода и некоторое время также исполнял обязанности заместителя командира роты.

Суд учел указанные обстоятельства, изложенные заявителем, однако в то же время у суда не было объективных оснований признать, что материалы дела будут указывать на попытки российских властей принудительно мобилизовать его и отправить воевать в СВО.

Претендент, прошедший срочную службу более 20 лет назад и возраст которого составляет 43 года, не считается приоритетным лицом для призыва в армию. Принимая во внимание предыдущий опыт заявителя на обязательной службе, нельзя исключить возможность того, что заявитель потенциально может быть призван на российскую военную службу в какой-то момент в будущем, но на момент составления решения суд признает эту угрозу «гипотетический».

Суд признал, что заявитель не может считаться лицом, чьи политические взгляды или действия могут стать основанием для его возможного политического преследования в России. Кроме того, заявитель не проявлял политической активности, публично не выражал и не публиковал свою политическую позицию.

Принимая во внимание изложенное, суд отклонил ходатайство россиянина-беглеца о предоставлении статуса беженца или альтернативного статуса в Латвии.