Латвия пала жертвой токсичного и опасного вируса

26.09.2022  14:19 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вандализм, Дзен, Латвия, Политика, Россия, Русофобия


Сносимые в Латвии памятники советским воинам-освободителям планируют использовать в качестве стройматериалов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил посол РФ в Риге Михаил Ванин.

Сносимые в Латвии памятники советским воинам-освободителям планируют использовать в качестве стройматериалов. Об этом, передает...

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«Если верить бесстыдным бравадам латвийских политиков, большинство демонтированных памятников они планируют использовать «в качестве строительного материала для дорожных работ». Такие провокационные заявления в отношении символов памяти лишний раз подчеркивают, что политическое руководство Латвии одолевают реваншистские националистические настроения.

Ограниченное же число памятников, представляющих собой «художественную ценность», латвийские самоуправления планируют передать на хранение в местный «Музей оккупации», – сказал Ванин «Известями».

По его словам, при этом местные чиновники не в состоянии ясно сформулировать, какие именно критерии в их понимании составляют «художественную ценность» мемориала.

«Сегодня Латвия пала жертвой пандемии «национализма и исторического беспамятства» — крайне токсичного и опасного вируса, который, пожирая собственное прошлое, подчистую стирает память о подвигах собственного народа и усиливает раскол в многонациональном обществе страны.

Русофобский запал правящей коалиции превалирует над национальными интересами, законами и здравым смыслом, преследуя мстительные цели в отношении собственных граждан. Не впервые националистические силы Латвии разыгрывают антирусскую карту. Судя по делам, Латвия видит своей исторической «миссией» портить отношения с Россией, причем не только в двустороннем плане, но и в общеевропейском масштабе», – резюмировал дипломат.

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