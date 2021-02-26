Латвия передала Украине ретро-авто для раненых «агрессором» боевиков

26.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Латвия передала Украине семь легкобронированных медицинских автомобилей тридцатилетней давности для нужд карательной операции против республик Донбасса. Snatch Land Rover — это разработанный в 1992 году внедорожник, который должен был использоваться для патрулирования территории Северной Ирландии.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Самолет на военном аэродроме встретил министр обороны Андрей Таран, посол Латвии на Украине Юрис Пойканс и заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец.

«Искренняя солидарность Латвии в нашей борьбе с агрессором, вместе мы сильнее, вместе идём к победе. Спасибо, пан посол», – сказал Андрей Таран.

«Мы очень хорошо понимаем ваши вызовы, мы хотим в этот тяжёлый час для Украины помочь. Помогая Украине, мы, конечно, помогаем Латвии и Европе», – заявил в свою очередь посол Латвии.