22.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Латвия: русский политик Линдерман вышел из-под стражи, но остается под следствием

Рижский суд отменил арест как меру пресечения для русского политика, лидера партии “За родной язык!” Владимира Линдермана, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Сегодня он дал интервью радио «Балтком».

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«И администрация тюрьмы, и заключенные понимали, что это просто репрессии за политическую деятельность. Ко мне отнеслись хорошо. Я не встретил человека. Который бы сказал: Линдермана посадили и правильно. Все мысленно крутили пальцем у виска в адрес полиции безопасности и в душе желали мне скорейшего освобождения. Это ощущается в мелочах», – рассказал Линдерман.

Он полагает, что его дело – первая в Латвии попытка осудить человека не за действия, а за мысли.

«Мы должны это дело раздолбать, потому что оно беспрецедентно. Это первый громкий процесс, как по Оруэллу, – о мыслепреступлении. У меня в тексте нет выражений, которые можно вменить. Каждый раз следователь спрашивал: а что вы подразумевали. То есть он хочет влезть мне в мозг. Это попытка контроля за мыслями», – сказал Линдерман.

Линдерман был задержан 8 мая в рамках начатого 18 апреля уголовного процесса против Татьяна Жданок в связи с организованным Русским союзом Латвии и Штабом защиты русских школ Вселатвийским родительским собранием. Речь идет о преступлениях, предусмотренных в разделе 10 Уголовного закона “Преступления против государства”.