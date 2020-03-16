Латвия спрятала своих дряхлых нацистов от коронавируса до следующего раза

16.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Современное латвийское государство опекает и чествует своих старых эсесовцев, о чём необходимо знать всему миру.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе мероприятия в МИА «Россия Сегодня» его участники представили доклад «Пособники нацистских преступлений. 96 ветеранов Латышского легиона СС, которые еще живы» и напомнили, что 16 марта в Риге должен был состояться традиционный парад эсесовцев.

«Это мероприятие проводится из года в год на протяжении уже практически четверти века, – рассказал Александр Дюков. – И только в этом году оно было отменено из-за угрозы коронавируса. Но в частном порядке представители входящего в правящую коалицию Национального объединения собираются почтить память легионеров. Сохраняется и поддержка ветеранов Латышского легиона СС со стороны латвийского государства».

Эксперт напомнил о том, что Министерство обороны Латвии выплачивает пенсии бывшим легионерам, а МИД страны тесно контактирует с организацией «Даугавас Ванаги» (Ястребы Даугавы), которая объединяет бывших легионеров Ваффен СС и их потомков.

«В составе латвийских диппредставительств в других странах есть специальные люди, ответственные за контакты с этой организацией, – отметил директор фонда «Историческая память». – И встречаться с ее представителями возможным оказывается и для министра иностранных дел Латвии».

По словам Дюкова, из 96 человек, на которых составителям доклада удалось собрать информацию, государственными наградами Латвии награждены четверо. В том числе и высшей наградой страны – орденом Четырех звезд, и это, по мнению эксперта, является показателем того, насколько ветераны Латышского легиона Ваффен СС опекаются современным латвийским государством.

«Публикуя этот список, мы надеемся, что российские правоохранительные органы, Следственный комитет отметят эту публикацию и проверят этих людей на возможную причастность к нацистским преступлениям, – высказал надежду Дюков. – Когда эпидемия коронавируса, которой мы все затронуты, сойдет, мы, как это ни печально, снова увидим марши в честь эсесовцев. И пусть их самих не останется в живых, их последователи, которые их оправдывают и героизируют, все равно будут ходить маршем по улицам Риги».

Глава фонда «Историческая память» предположил, что собранная экспертами информация, представленная в докладе, будет способствовать тому, что «количество людей, которые в этот день будут ходить по улицам Риги, будет как можно меньше».