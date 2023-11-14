Латвия тоже хочет нажиться на украинском зерне

Елена Острякова.  
14.11.2023 12:57
  (Мск) , Москва
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Дзен, Зерно, Латвия, Сельское хозяйство, Украина


Латвия хочет стать транзитной страной для экспорта украинского зерна.

Об этом латышский министр иностранных дел Кришьянис Кариньш заявил в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, позвонившим ему от имени африканского политика, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латвия хочет стать транзитной страной для экспорта украинского зерна. Об этом латышский министр иностранных...

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«В странах Балтии, в моей стране есть три крупных порта с большими мощностями по перевалке зерна. И мы заинтересованы в использовании их для экспорта с Украины. Если это возможно, мы поддержали бы это на 100%», – сказал Кариньш.

При этом он считает, что маршрут украинского зерна должен пролегать не через Белоруссию, а через Польшу. Его сложно будет провести на железнодорожном транспорте, поэтому, возможно, придется использовать более дорогой автомобильный.

«Трудность носит практический характер. Ширина колеи в Украине такая же, как в Эстонии, Латвии, Литве и Белоруссии. Проблема в том, что нельзя рассчитывать на экспорт зерна с Украины напрямую через Беларусь, которая находится под очень сильным влиянием Москвы», – сказал Кариньш.

Он посетовал на дорогую логистику, но заверил, что протестов латышских фермеров не будет. Кариньш признался, что «стал немного более седым», когда узнал об инициативе ООН по возобновлению «зерновой сделки».

Кроме того, латышский министр выразил готовность продать африканцам российские удобрения.

«В Латвии есть терминал по перевалке удобрений, который используется для экспорта российских удобрений. Он принадлежит физическому лицу, на которое наложены санкции в связи с войной. Однако совместно с ООН была разработана программа, по которой такие удобрения можно и нужно отправлять в Африку и другие страны мира, где они необходимы», – сказал Кариньш.

Ранее премьер-министр Эстонии Кайя Каллас заявила о готовности экспортировать украинское зерно при условии, что Евросоюз выделит на это дотации.

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