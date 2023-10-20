Латвия вновь грозит и безнаказанно оскорбляет Россию – ответ Пескова

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс предложил закрыть Балтийское море для российских судов за то, что Россия якобы причастна к аварии на газопроводе Balticconnector между Финляндией и Эстонией.

Об этом он заявил в эфире телеканала TV3, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Если подтвердится какого-то рода ответственность России или другой страны – ну, маловероятно, что другой страны… Я бы сказал, что, по-моему, будет обсуждаться вопрос о том, что мы закроем Балтийское море для всех российских кораблей», – сказал Ринкевичс.

Параллельно министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что повреждения газопровода Balticconnector можно расценивать как атаку на инфраструктуру НАТО.

Североатлантический Альянс решил усилить патрулирование в Балтийском море. В НАТО призвали рассмотреть возможность применения пятой статьи Вашингтонского договора о коллективной обороне в случае подобных инцидентов.

В роли умиротворителя выступили финские власти, которые заявили, что расследование повреждения Balticconnector сосредоточено не на российском следе, а на роли китайского судна Newnew Polar Bear под флагом Гонконга, подтвердили финские власти.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не имела и не будет иметь отношения к таким ЧП, как подрыв газопровода. Он также заверил, что правда о виновных в теракте на «Северных потоках» «совсем скоро вскроется».

«Просто вижу, как Латвия не пускает российские суда на Балтику из Питера и Калининграда. Это – типичный Casus belli, повод к войне. Даже заявления подобного рода, при всей их пустоте, чудовищны. За само это высказывание стоило бы немедленно выдворить из Москвы посла Латвии и половину сотрудников посольства», – возмутился в своем тг-канале депутат Госдумы РФ Олег Морозов.

Сенатор РФ Сергей Цеков считает, что прежде чем делать такие заявления, в Европе должны расследовать аварию на «Северных потоках».

«Авария на Balticconnector возможна из-за какого-то случая. На «Северных потоках», все прекрасно понимают, что это авария рукотворная, что она потребовала очень больших усилий, и эти усилия возможны только от очень влиятельных и сильных государств. Пусть нам пальцем не грозит. Я думаю, что если такая тема возникнет, то, скорее всего, Балтийское море будет закрыто для всех прибалтийских государств и не только для них», – заявил Цеков «Абзацу».

В начале октября газопровод Balticconnector в Финском заливе дал утечку и был перекрыт. Эта труба длиной около 80 км и мощностью 2,6 млрд куб.м в год соединяет Инкоо (Финляндия) и Палдиски (Эстония). По ней поставлялся разсжижженный СПГ.

Изначально прибалтийские страны не отважились обвинить в диверсии Россию, поскольку в ситуации наступающего отопительного сезона рассчитывают опосредованно воспользоваться услугами «Газпрома», арендующего часть активного объема в латвийском ПХГ в Инчукалкнсе.

Была выдвинута версия о повреждении трубы якорем судна, пережидавшего шторм. Эстонская телекомпания ERR сообщила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear находился поблизости от места аварии.