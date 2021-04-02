Латвия заблокировала доступ к российским СМИ. Москва подготовила ответные меры

02.04.2021, Москва, Владимир Гладков

В Латвии заблокировали доступ к сайтам ряда российских телевизионных каналов.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«31 марта сего года Национальный совет по электронным СМИ Латвии заблокировал доступ к сайтам «RT на русском», «ntv.ru», «rus24.ru» и «teledays.net», через которые можно было смотреть российские телеканалы в Интернете. Все они были добавлены в «черный список», размещенный на портале регулятора.

При всём том, что для нас не является новостью ангажированное и незаконное отношение властей прибалтийских государств к российским СМИ. Это первый случай, когда запрещена не только ретрансляция канала, но и возможность посетить его веб-страницу в Латвии. При этом в качестве основания со ссылкой на местный закон «Об электронных СМИ» указывается нелегальное распространение программ, содержание которых «может нарушать законы об авторском праве, оказывать негативное воздействие и быть направлено против Латвии и ее граждан». Придуман какой-то гибридный фейк.

Очевидно, что это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это лишь повод продолжить последовательную линию на искоренение любого инакомыслия, в частности российского. Уверена, что это будет не только в отношении российских СМИ. Недалек тот час, когда и другие страны и СМИ на себе почувствуют такое же отношение», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что это является оголтелым нарушением свободы слова и пренебрежением правами русскоговорящего населения Латвии. Также предложила ряд шагов по противодействию подобной русофобии.

«Вы также сказали «кроме деклараций». Это не только декларации, это еще и наши обращения практического характера в международные организации. Какой действенный механизм? Нужно абсолютно четко понимать и осознавать. Защитные меры – внутри нашей страны. Вы упомянули о блокировке на видео хостинге YouTube арабской службы телеканала «РТ». Более 500 миллионов подписчиков, несколько миллиардов просмотров – ничего не является останавливающим моментом для блокировки.

Потом разблокировали. У вас есть гарантии, что не будет заблокировано еще раз? Ни у вас, ни у нас, ни у кого нет такой гарантии. Американские интернет-гиганты делают, что хотят. Какой должен быть ответ. Первое – защита собственного информационного пространства: законодательная база (она сейчас разрабатывается), её применение (потому что у нас часто бывает, что законодательная база разработана, а применяется она не активно). Это разработка законодательной базы и ее активное применение.

Второе – развитие собственных платформ и ресурсов. Да, я хорошо понимаю, что когда ты наработал такой актив на площадке – хостинге, социальной сети, когда речь идет о сотнях тысячах подписчиках и просмотрах, с этим обидно расставаться. Рискованно переходить на новую площадку и развивать её.

Есть один небольшой нюанс, который всегда нужно помнить: нам может быть некомфортно переходить и развивать свои, новые площадки, потому что мы помним о том, как хорошо мы работали на предыдущих. Но в какой-то момент мы можем лишиться и того, что имеем с наработками, не имея собственных площадок. Тогда будет намного обиднее. На мой взгляд, эти проблемы следует решать в этих двух направлениях», – добавила представитель МИД РФ.

Кроме того, она подчеркнула, что западные страны сами грешат тем, в чём обвиняют российские СМИ, и РФ намерена бороться с вмешательством в свои внутренние процессы.

«Напомню, координаторы форума «Муниципальная Россия», среди которых были представители некоммерческих организаций, чья деятельность в России признана нежелательной. Они пытались провести это публичное мероприятие в нарушение установленных санитарно-эпидемиологических норм. Разумеется, правоохранительные органы отреагировали.

Мы видим, как по всему миру действует иногда настоящий карательный механизм преследования людей за их несогласие, не нарушение, а несогласие с нормами. Вы видите, как разгоняются митинги в Нидерландах и других странах ЕС. Они всегда озабочены ситуацией в России, а своих проблем не видят.

Вынуждены констатировать, что стиль и содержание таких публикаций – это доказательство попытки оказать влияние на процессы, протекающие в нашей стране. Они отнюдь не единственные.

По сути, отрабатываются установки, заложенные в известных «агитках», содержащих инструкции по раскрутке «агентов влияния» в России. Имею в виду подготовленный в 2019 году вашингтонским аналитическим центром «Свободная Россия» доклад «Россия. Сценарий 2030», а также выпущенный недавно опус «Атлантического совета». Эти «сочинения» представляют собой набор фантазий русофобски настроенных «экспертов» на тему их собственного видения «будущего России» и того, как его приблизить.

Подобные заказные репортажи изготавливаются по шаблону. Делают это, к сожалению, люди, называющие себя журналистами. Американские журналисты этим «грешат». Это не единственный элемент вмешательства в наши внутренние дела. Мы будем с этим бороться, защищая свое информационное пространство», – резюмировала Захарова.