Латвия: Запретить дураков, а не ленточки

21.09.2020, Москва, Александр Ростовцев

В минувший четверг Сейм Латвии в первом чтении одобрил поправки к законодательству, запрещающие использование георгиевских лент в любых публичных мероприятиях – праздничных, развлекательных, а также на собраниях, в шествиях и пикетах.

Принятие поправок инициировали депутаты-ультраконсервы из «Национального блока».

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За идиотскую инициативу латышских нациков проголосовало 49 депутатов Сейма против 34.

По мнению поддержантов, георгиевскую ленту необходимо запретить «за имперскость, а также за то, что она символизирует российскую оккупацию Крыма».

Второе чтение за принятие поправок пройдёт 22 сентября. Для того, чтобы новая редакция законодательства вошла в силу, необходимо третье чтение, а также одобрение всей этой воинственной чуши президентом республики.

Всё время, пока депутаты парламента обсуждали столь важные для национальной безопасности Латвии поправки против публичного ношения «атрибутов имперской символики», напротив здания Сейма собрались протестующие с демонстративно приколотыми к одежде георгиевскими лентами, выдвинувшие очень даже здравое предложение «запретить дураков».

Новый недружественный выпад против России и немалой части латвийского общества, для которой Победа в Великой Отечественной не пустой звук, вызвал резкую критику российского МИД, а Общественная палата при президенте РФ планирует обратиться в ОБСЕ и Европарламент, чтобы эти организации сделали оргвыводы в отношении упоротых латышских нациков.

Но и это ещё не всё. Незадолго до празднования Дня Победы, в апреле 2020 года Сейм Латвии ещё одним дегенеративным законом запретил ношение советской военной формы наряду с формой нацистской Германии, уравняв таким образом советских освободителей с гитлеровскими оккупантами.

Отныне в Латвии по закону будут наказываться граждане, появившиеся в общественных местах в гимнастёрках, пилотках и (возможно даже) в кирзовых сапогах. Наряжать на праздник в советскую военную форму детей также строго запрещено.

Марши трухлявых нацистских коллаборационистов из латвийских Ваффен СС и вспомогательной полиции, в своё время заливших кровью мирных жителей приграничные районы Псковской области и Белоруссии, под запрет не попадают, поскольку «патриоты Латвии» на шествиях плетутся в «национальных» мундирах.

Тогда же, в апреле, Нацблоком и была придумана подлянка о запрете георгиевской ленты, поскольку для несогласных граждан Латвии она оставалась единственным законным способом выразить уважение подвигу советского солдата.

Крайне сомнительно, что нынешний президент Латвии Эгил Левитс не даст ходу новой законодательной пакости Нацфронта. Левитс, чьи еврейские предки были убиты в том числе дедушками «латышских патриотов» во время ликвидации Рижского гетто, весной этого года во всеуслышание заявил: «Если человек считает себя патриотом Латвии, то он не станет праздновать 9 мая».

Интересно, что поводом запрета георгиевской ленты, как «антигосударственного элемента» и введение взамен её лоялистской тряпочки цветов латвийского флага стал так называемый «казус Осипова».

В 2013 году оппозиционный активист Евгений Осипов отказался цеплять на своих детей верноподданическую латвийскую тряпочку на школьный праздник, метко назвав её «какой-то фигнёй цвета гнилой крови».

Против Осипова моментально возбудила уголовное дело латвийская «безпека», раскручивая политическое дело против непокорного русского.

Тем не менее, «пришить» что-то серьёзное Осипову латвийские власти не смогли и суд назначил ему 100 часов принудительных работ за оскорбление «государственной символики».

Евгений Осипов.

Осипов пошёл на принцип и подал апелляцию, доказав в суде, что бело-бордово-белая тряпочка не является государственным символом и процесс выиграл.

В 2020 году, припомнив поражение от русского активиста, чтобы закрыть последние лазейки, латышские нацики запретили всю советскую патриотическую символику, которую смогли припомнить и утвердили ту самую тряпочку, против которой выступал Осипов, в качестве официальной государственной символики. Теперь «покусившимся на святое» угрожает штраф до 700 евро.

Держимордовские инициативы упоротых деятелей из латвийского Нацфронта вызывали возмущение даже среди политиков и общественных движений, мягко говоря, не очень симпатизирующих России и СССР. Они выступают против подобной практики, с каждым разом всё глубже раскалывающей и без того разрозненную латвийскую общественность.

По мнению несогласных, любой гражданин Латвии в праве носить ту символику, которая ему по душе. Правда, протест их носит пассивный характер и дальше негодующих заявлений для СМИ не распространяется.

В этом грязном деле прежде всего бросается в глаза упоротая активность правящих латышских нациков, достойная более мирного применения.

В самом деле, в то время, когда латвийская экономика летит под откос, прекращён российский грузопоток через порты республики, введены ответные российские санкции, от которых лихорадит остатки местной промышленности, заводы и фабрики закрываются с удручающим постоянством, а ЕС угрожает окончательно прихлопнуть лавочку с дотациями, толпа воинственных бездельников в Сейме принимает законы, резко ухудшающие и без того неважные отношения Латвии с Россией.

На фоне этих горе-патриотов, кот, полирующий от нечего делать свои мохнатые шары, выглядит героем-тружеником.