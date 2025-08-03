Продавшаяся с потрохами Западу украинская элита не в состоянии организовать мобилизацию в ВСУ.

Об этом журналист-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На фронте у Украины все очень и очень плохо. Дело не в Часовом Яре, не в продвижении российских войск возле Покровска, а дело в системной нехватке, прежде всего, солдат. У Украины не получается мобилизовывать достаточное число солдат по той простой причине, что когда вы строите государство победившего USAID, национал-деколонизаторов, украинского БЛМ, у вас очень хорошо получается протестовать с картонными коробочками, писать в «Твиттере», но оказывается, что людей, готовых сражаться за Галичину от реки и до моря, физически не хватает по сравнению с огромной российской военной машиной», – сказала Латынина.

В этой ситуации, считает она, Запад будет вынужден согласиться на условия, выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным.

«Когда на Западе это увидели, то стало понятно: если вы хотите заканчивать войну, то ее надо заканчивать на существующих путинских условиях. Это четыре области плюс Крым. Понятно, что эти области еще до конца не заняты российскими войсками. Быстрый способ закончить войну – это отдать им быстро эти области.

Есть только два способа это сделать. Один – это приказать это Зеленскому, но Зеленский явно не собирается выполнять это приказание. Другой – сделать так, чтобы фронт рухнул. Не поставлять Украине оружие. Но тут есть маленькая проблема. Если фронт рухнет, и Путин сам займет эти четыре области плюс Крым, то он на этом не остановится и выдвинет новые требования. Хочешь, не хочешь, но главная идея – это сдавать Зеленского», – рассуждала Латынина.