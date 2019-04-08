Латынина нахваливает Зеленского: он еще не научился воровать

08.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российская журналистка и писательница Юлия Латынина заявила, что нет ничего плохого в победе Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает znaj.ua.

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В своей авторской передаче на Эхе Москвы журналистка по пунктам высказала мнение относительно возможного президентства Владимира Зеленского. И объяснила, почему он, по ее мнению, не самая худшая кандидатура на президентских выборах в Украине.

“Когда нам говорят, что у Зеленского нет плана быстрого прекращения войны на востоке. Правда? А у кого – нибудь он есть? Вот скажите, кто прекратит войну на востоке, если Россия не хочет ее прекращать. Если вы мне расскажете, как вы это сделаете, я скажу, что вы врете”, – заявила она.

Кроме этого, Юлия Латынина успокоила украинцев по поводу отсутствия политического опыта Владимира Зеленского.

“У него нет опыта, у Зеленского? Переводится: Он еще не научился воровать, как все украинские политики. У него нет команды? Переводится: У него нет тех, кто знает, где что лежит, чтобы украсть. Не получится – через 4 года переизберут”, – считает она.

Латынина резюмировала, что если украинский народ сделает ошибку, он будет иметь шанс через 4 года все исправить. “Аналогично, как не было трагедии в победе Порошенко, так же теперь – нет трагедии и в победе Зеленского”, – считает она.