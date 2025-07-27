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Легкость, с которой Запад собрал очередной Майдан на Украине, показывает, что он создал там управляемый клиентский кластер, позволяющий легко менять политику киевского режима. Таким же образом он бы мог легко легко прекратить поток русофобии.

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам все время говорили, что это дискурс, который идет из глубины Украины о том, что русские «генетические рабы» и «биологический мусор». Что это все результат войны, не смейте трогать. И вдруг оказывается, что у Запада был инструмент, который позволял это выключить, как на кнопку нажать. Как нажали, когда Зеленский тронул НАБУ. Все эти тэйки о биологическом мусоре и генетических рабах точно так же можно было выключить. Стоило Зеленскому тронуть бесполезную, глубоко порочную, но подчиняющуюся глубокому USAIDу, все завизжали, встрепенулись. Особенно меня радуют британские СМИ, которые единогласно открыли для себя, что в Украине коррупция, черный день и диктатура», – сказала Латынина.

Она считает, что истинной причиной «майдана соросят» является нежелание Европы платить за оружие, поставленное США.