Латынина сравнила Зеленского с главарями ХАМАС

Елена Острякова.  
28.04.2025 22:27
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Отказ утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского признать российский статус Крыма напоминает поведение исламистской организации ХАМАС, которая выдвигает невыполнимые требования к Израилю.

Об этом журналистка-иноагент Юлия Латынина заявила в интервью иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отказ утратившего легитимность президента Украины Владимира Зеленского признать российский статус Крыма напоминает поведение исламистской...

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«В этой ситуации позиция Зеленского по Крыму мне напоминает «Палестину от реки и до моря». Юридически этим требованием можно размахивать со словами «я тут жертва», но практически оно невыполнимо. Реально это ведет к бесконечному комплексу жертвы, которая требует «мне все должны», и что бы ей ни дали, она будет продолжать требовать, потому что самое главное для нее оставаться жертвой, а не быть победителем», – сказала Латынина.

По ее мнению, так же нерационально Зеленский ведет себя, требуя вступления Украины в НАТО, хотя ему было неоднократно заявлено, что этого не будет.

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