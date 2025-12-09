Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия и Белоруссия истощают экономические и силовые ресурсы Латвии, направляя к границам организованные группы мигрантов.

Об этом во время конференции в Австралии заявил советник премьер-министра Латвии по национальной безопасности Айрис Риквейлис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

При этом прибалтийский чиновник похвастался, что, несмотря на такое «страшное давление» гордится своей страной, которая таким образом «защищает ЕС и НАТО».

«Это организованная эмиграция. Россия и Беларусь в координации друг с другом организуют приток людей из разных уголков мира под разными предлогами. Иногда они приезжают как туристы, а потом привозят их к латвийско-белорусской, литовско-белорусской или польско-белорусской границе – и оставляют там, обещая, что они теперь находятся в пределах Евросоюза. Это правда, но попасть в Евросоюз таким способом невозможно. В этом году мы предотвратили более 12 тысяч таких попыток», – сочинял латышский нацист.