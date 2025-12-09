Латыш в Австралии со слезами гордости: Мы тоже спасаем Европу от России и Белоруссии – это очень тяжело
Россия и Белоруссия истощают экономические и силовые ресурсы Латвии, направляя к границам организованные группы мигрантов.
Об этом во время конференции в Австралии заявил советник премьер-министра Латвии по национальной безопасности Айрис Риквейлис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
При этом прибалтийский чиновник похвастался, что, несмотря на такое «страшное давление» гордится своей страной, которая таким образом «защищает ЕС и НАТО».
«Это организованная эмиграция. Россия и Беларусь в координации друг с другом организуют приток людей из разных уголков мира под разными предлогами. Иногда они приезжают как туристы, а потом привозят их к латвийско-белорусской, литовско-белорусской или польско-белорусской границе – и оставляют там, обещая, что они теперь находятся в пределах Евросоюза. Это правда, но попасть в Евросоюз таким способом невозможно.
В этом году мы предотвратили более 12 тысяч таких попыток», – сочинял латышский нацист.
«И вы можете себе представить, что из-за размеров Латвии и наших ресурсов, которые мы тратим на пограничников, национальную гвардию, это очень сильно истощает наши ресурсы.
Поэтому мы действительно боремся с этим, потому что очевидно, что многие из них не хотят ехать в Латвию, Литву или Польшу. Они хотят отправиться дальше на запад Европы, где вероятно им обещают роскошную жизнь и безделье.
Поэтому мы чувствуем, что защищаем наших европейских союзников и НАТО. И это вызывает у нас чувство гордости за нашу работу», – трепался Риквейлис.
