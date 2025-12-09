Латыш в Австралии со слезами гордости: Мы тоже спасаем Европу от России и Белоруссии – это очень тяжело

Анатолий Лапин.  
09.12.2025 16:16
  (Мск) , Рига
Просмотров: 88
 
Вооруженные силы, Дзен, Латвия, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Россия и Белоруссия истощают экономические и силовые ресурсы Латвии, направляя к границам организованные группы мигрантов.

Об этом во время конференции в Австралии заявил советник премьер-министра Латвии по национальной безопасности Айрис Риквейлис, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Белоруссия истощают экономические и силовые ресурсы Латвии, направляя к границам организованные группы...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

При этом прибалтийский чиновник похвастался, что, несмотря на такое «страшное давление»  гордится своей страной, которая таким образом «защищает ЕС и НАТО».

«Это организованная эмиграция. Россия и Беларусь в координации друг с другом организуют приток людей из разных уголков мира под разными предлогами. Иногда они приезжают как туристы, а потом привозят их к латвийско-белорусской, литовско-белорусской или польско-белорусской границе – и оставляют там, обещая, что они теперь находятся в пределах Евросоюза. Это правда, но попасть в Евросоюз таким способом невозможно.

В этом году мы предотвратили более 12 тысяч таких попыток», – сочинял латышский нацист.

«И вы можете себе представить, что из-за размеров Латвии и наших ресурсов, которые мы тратим на пограничников, национальную гвардию, это очень сильно истощает наши ресурсы.

Поэтому мы действительно боремся с этим, потому что очевидно, что многие из них не хотят ехать в Латвию, Литву или Польшу. Они хотят отправиться дальше на запад Европы, где вероятно им обещают роскошную жизнь и безделье.

Поэтому мы чувствуем, что защищаем наших европейских союзников и НАТО. И это вызывает у нас чувство гордости за нашу работу», – трепался Риквейлис.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить