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16.09.2021 22:55 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Вандализм, День Победы, Дзен, Латвия, нацизм, Общество, Политика, Россия, Скандал
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Латыши надругались над памятником советским солдатам

В Латвии произошёл очередной случай надругательства над памятником советским воинам-освободителям. Об этом в ходе...

В Латвии произошёл очередной случай надругательства над памятником советским воинам-освободителям.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы констатируем участившиеся в последнее время в Латвии страшные преступления в отношении советских памятников, воинских захоронений и мемориалов.

Очередной инцидент произошел на днях с мемориальным камнем, он установлен на берегу озера Киш в Риге. Неизвестными варварски демонтирована табличка на русском и латышском языках. Она напоминала, что с этого места 9 октября 1944 года советские войска начали освобождение Латвийской ССР от немецко-фашистских захватчиков», – сказала она.

Мария Захарова подчеркнула, что подобный поступок могли совершить только пособники нацистов.

«Кого же такая информация могла довести до полного безумия и варварских действий? наверное, тех, кто хотел бы, чтобы эти фашистские войска с этого места не уходили? Тогда надо называть себя соответствующим образом, и квалифицировать свои действия», – добавила представитель МИД.

Она подчеркнула, что российское посольство в Риге направило в МИД Латвии ноту с требованием предпринять необходимые меры для расследования данного акта вандализма и привлечения к ответственности виновных.

«Мы надеемся, что циничные поползновения радикалов, которые посягнули на священную память тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, получат должную оценку со стороны латвийских властей», – резюмировала Захарова.

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