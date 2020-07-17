Латышские радиослушатели дали отпор польскому пропагандисту, ругавшему Белоруссию
Слушателям латышского радио «Балтком» не понравилось, что говорил о Белоруссии журналист польского телеканала «Белсат» Дмитрий Мицкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Мицкевич начал ругать белорусскую власть за недемократичность и разгон уличных протестов, но его монолог прервал звонок радиослушателя.
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«Вы что думаете, в Латвии или в России лучше? В Белоруссии относительно буржуазных стран лучше», – сказал мужчина, которого ведущие сразу стали перебивать.
«Обожаю такие вопросы. Посмотрел бы на этого человека, судя по голосу – пенсионного возраста, если бы он получал пенсию 150 долларов. А цены в Белоруссии такие же, как в Латвии. И потом, пока ты не сталкиваешься с беспределом властей, тебе все хорошо», – парировал Мицкевич.
«Я получаю пенсию 70 евро. Работал всю жизнь на стройке, Ригу строил. А огромное число людей получает 64 евро», – возразил ему другой радиослушатель.
Еще один дозвонившийся мужчина накинулся на ведущих.
«Объясните вашему визави, что у нас здесь тоже не сахар. А вы сидите и молчите», – сказал он.
«Интересная у вас аудитория», – оторопел Мицкевич, но продолжал рассказывать, как бедно живут люди в Белоруссии.
Единственным достижением «авторитарного режима Лукашенко» он назвал ракетную программу, то есть, создание с помощью Китая комплексов «Полонез»
«Ракетная программа для Латвии – это фантастика. Какие латвийские товары у вас продаются? У нас есть белорусские холодильники, мебель, водку все только белорусскую покупают», – прокомментировал слова пропагандиста следующий радиослушатель.
Мицкевич сказал, что не советует пить белорусскую водку, и вообще, по его словам, эта страна экспортирует более качественные товары, чем те, которые продаются на внутреннем рынке.
Он принялся рассказывать о плачевном состоянии сельского хозяйства, которое государство вынуждено дотировать. Так же он посетовал на то, что военный бюджет в Белоруссии меньше, чем в Латвии и Эстонии.
Очередной дозвонившийся проинформировал польского пропагандиста о том, что в Евросоюзе также дотируют сельское хозяйство, а после порадовался, что Белоруссия не тратит слишком много на «военное железо».
«Ваш гость сравнивает только негативные показатели с Европой. В Белоруссии у меня живут сын и дочь. Бензин там дешевле, газ и электричество дешевле, коммунальные услуги дешевле. Я не согласна с тем, что он так говорит», – сказала очередная радиослушательница.
Мицкевич принялся оправдываться, что он не очень знает латвийские реалии.
«Я несколько раз в Латвии был, мне понравилось», – признался пропагандист.
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