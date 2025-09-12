Латынина и Арестович разглядели в польском инциденте хитрый план по лишению Украины ПВО

Игорь Шкапа.  
12.09.2025 18:31
  Киев
Просмотров: 83
 
Российские дроны якобы были направлены в Польшу, чтобы оставить Украину без западной военной помощи.

Такое мнение прозвучало во время беседы иноагента Юлии Латыниной и экс-советника офиса президента Украины Алексея Арестовича, внесенного РФ в реестр экстремистов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Латынина заметила, что Запад в случае гипотетической военной операции России в Прибалитике – сразу перенаправил бы туда поставки, предназначенные для ВСУ.

«И тут мы видим облегчённый вариант этого дела. То есть помощь от Украины забирается, но при этом ситуации войны не происходит. И овцы сыты, и волки целые», – сказала она.

Арестович согласился с этим мнением.

«Это вообще генеральная цель – заставить Запад сесть в положение обороны и постоянно пульсирущей угрозы войны – вот-вот начнётся, чтобы начать в панике подгребать всё под себя, не делясь с Украиной.

Это часть компании по решению тех политических задач, которые Владимир Путин поставил как Верховный главнокомандующий Вооружённых сил Российской Федерации перед своими войсками, а именно – четыре области и Крым», – считает Арестович.

Напомним, что после инцидента с дронами Варшава потребовала от НАТО усилить свое ПВО.

