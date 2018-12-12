Лауреат премии им. Бандеры объявил о правах Украины на Британские острова

12.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Во Львове вышла в свет книга местного писателя, лауреата премии им. Степана Бандеры Игоря Цара под названием «Украина – прародина человечества».

В ней автор перечисляет подвиги, изобретения и достижения украинцев, отмечая, что украинский язык появился на свет едва не 40 тысяч лет назад, а древние укры заселили всю планету, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Охотясь на оленя 20 тыс. лет. до Н.Э., украинский человек в то время расселился по всей Европе и перешел в Великобританию и Скандинавию. За 10 тыс. лет до Н.Э. украинцы изобрели лук и стрелы, начали ловить рыбу и птиц, собирать моллюски», – пишет автор.

По данным Цара, коней додумались приучить также украинцы, после чего стали «могущественными воинами».

«Наши предки додумались запихнуть кость в зубы коню и так им управлять. После приручения лошади и открытия железа украинцы-трипольцы стали мощными воинами-рыцарями с боевыми топорами и колесницами, а также мечами и шлемами», – утверждает псевдоисторик.

Древнее самих украинцев, по мнению автора, является только украинский язык, который подарил нации сам «Господь Бог».

«Наш язык происходит из более древнего общества, которое проживало на этой территории, то есть трипольского, и этот волшебный милозвучный соловьиный украинский язык подарил нам Всемогущий Бог, сотворивший небо и землю», – продолжает Цар.

Кроме того, он уверяет, что украинцы соорудили все, что только можно – от египетских пирамид до британского Стоунхенджа.

«Знаменитые руины храма в Стоунхендже, висячие камни весом 45 тонн, принадлежат народу с берегов Днепра, прибывшего в 16 в. до н. е. туда через Нормандию. Украинцы принесли на Британские острова письменность, астрономические знания, бронзовую культуру, торговый обмен и своеобразный способ захоронений», – приходит к выводу автор книги.

Ранее капеллан непризнанной в православном мире раскольнической УПЦ КП Сергей Дмитриев заявил, что Украина была колыбелью мировых цивилизаций.

А одиозная нардеп Надежда Савченко заявила, что украинцы существовали за несколько веков до наступления нашей эры.