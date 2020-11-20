20.11.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Культура, Политика, Россия, Украина
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Лауреата премии ФСБ побоялись пустить на Украину


Украина запретила на три года въезд на свою территорию российскому актеру Кириллу Гребенщикову.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его информации, Гребенщиков прибыл в киевский аэропорт «Борисполь», где был задержан пограничниками и впоследствии выдворен из страны. Причиной недопуска актера в страну стало его посещение Крыма.

«Данный гражданин Российской Федерации прибыл в Украину рейсом из Минска в аэропорт «Борисполь». На паспортном контроле он засвидетельствовал, что прибыл на территорию нашего государства, чтобы принять участие в каких-то съемках.

В то же время сотрудники ведомства установили, что до этого он несколько раз незаконно посещал оккупированный Крым. На это ему также было указано. Он стал всячески отрицать свое посещение незаконное Крыма, даже когда ему представили факты, которые находятся в открытых источниках, что он там находился, он просто-напросто, не объясняя и не комментируя эту ситуацию, отказался признавать тот факт, что посещал оккупированный Крым», – заявил Демченко.

Гребенщиков известен своими ролями в множестве российских телесериалов, а также работах в театре. Среди его заслуг есть премия ФСБ России в номинации «Актерская работа» за роль офицера военной контрразведки подполковника Сергея Кочубея в телесериале «Фантом».


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