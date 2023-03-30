Лавра. Среди братии нашелся иуда, а наместник наконец размазал Зеленского

29 марта, в день, ультимативно назначенный властями для выселения монахов из Киево-Печерской Лавры, в обители обнаружился предатель. Впрочем, как выяснилось, он, подобно своему библейскому предшественнику, замыслил измену вере и Христу раньше, несколько месяцев назад. Зовут его Авраамий (Лотыш). Архимандрит, т.е. старший монах (теперь уже «экс»).

Он обратился к братии с призывом остаться в монастыре «под омофором» главаря ПЦУ Епифана Думенко. По наущению последнего «проводил работу», сулил должности. Мол, «будут деньги, дом в Чикаго, много женщин и машин» – как там у Высоцкого про гражданина Епифана? Потому как ПЦУ – эти лишь похабная политконтора, где все дозволено.

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Вероятно, аналогично и сам Епифан с три короба понаобещал новоявленному иуде. Потому тот нижайше и подсуетился с просьбой принять его в думенкину контору. В ответ пахан раскольников мгновенно назначил просителя, ни много ни мало, «исполняющим обязанности наместника» обители. Хотя, как утверждают знатоки, если нехристи окончательно победят, то Авраамий сразу же получит пинок под зад, от коего полетит дальше, чем видит. У Епифана своих кандидатур хватает на управление таким лакомым для него местом. Может, и себя любимого назначит.

О том же сказал и глава синодального отдела по информации митрополит Климент:

«Очевидно, этот «наместник» сам над собой будет командовать. За последние лет пять несколько подобных случаев было. Только вот потом в ПЦУ не знали, куда деть такие приобретения».

Лотыш был ризничим. (Ризница – это место в алтаре или отдельное помещение при храме для хранения богослужебного облачения священников, прежде всего, риз и церковной утвари – священных сосудов). То есть отвечал за сохранность облачений и церковной утвари. Теперь, думается, можно назвать его нечистоплотным завхозом. Каковым являлся и Иуда Искариот, который, как известно, носил ящик для пожертвований (по-церковному – «карнавка»), подворовывая оттуда. На таком сребролюбии его лукавый и подцепил.

Уходя из Лавры, крыса утащила с собой лаврское имущество: несколько серебряных евхаристических сосудов, драгоценных крестов и облачений. Но самое неприятное, что, вероятнее всего, Лотыш имел список великих святынь и ценностей, которые мог передать новому начальству. Очень может быть, что именно за этот «подвиг разведчика» паскуде выписали столь привлекательный мандат. Ведь, по мнению православных экспертов, вакханалия властей по отношению к Лаврам – это лишь первый шаг. Затем планируется передача их через ПЦУ униатам и католикам. Которые давно жаждут переправить на Запад величайшие святыни Православия – естественно, с целью наживы.

Те же эксперты, в частности, Александр Вознесенский, говорят, что в УПЦ уже давно созрела внутренняя коалиция искариотов, которые ждут своего часа. Они отметились активными выступлениями против России и РПЦ. Упоминаются митрополит Иона Черепанов, внутренний хулитель Церкви некий поп Пинчук, поп-певун Клименко и некоторые другие.

Но тогда же, в среду (кстати, Иуда Господа предал тоже в среду), предстоятель УПЦ запретил в служении, без права причастия Святых Христовых Таин, архимандрита Авраамия за действия, нарушающие 10-е, 11-е и 39-е правила святых Апостолов и 2-е правило Антиохийского Собора. Отрадно, что это решение было принято быстро, без привычных и огорчающих паству задержек, (например, в том, что касалось Драбинко, Симеона Шостацкого и им подобных). Это вселяет надежду на то, что и с остальными иудами разберутся столь же экстренно. Хотя жаль, что сразу же не последовала анафема.

А еще очень отрадно, что наконец священноначалие назвало вещи своими именами. Бешеных врагов – бешеными врагами. Таким было выступление на Ютубе, на канале Лавры, отца-наместника митрополита Павла. Он записал его в в ночь с 29 на 30 марта, когда к воротам обители подъехал автозак. Существовала большая вероятность, что монахов, под прикрытием комендантского часа и покровом ночи, попытаются выгнать и «закрыть». По этой причине здесь осталось на ночь много прихожан, готовых не дать совершиться злодейству.

Вот что сказал владыка Павел, обращаясь к Зеленскому:

«Господин президент! Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову. Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье! Потому что сегодня 220 человек братии выброшены вами на улицу. Потому что вы не смогли принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом. Вы не смогли остановить одержимого бешенством, злобой и ненавистью министра культуры [коломойский подонок Ткаченко] – значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!».

Это было произнесено не только из-за обострившейся ситуации вокруг святыни, но и, несомненно, в связи с ответом Зели на обращение Священного синода УПЦ. Подчеркнем – свое гнусавое выступалово сатанинский нарком приурочил как раз ко времени абсолютно беззаконного, террористического захвата последнего канонического храма в Ивано-Франковске. Вот чего набормотал.

Во-первых, «Украина является территорией самой большой религиозной свободы в нашей части Европы». А во-вторых, «сегодня сделан шаг по укреплению духовной независимости украинской державы, на защиту общества от старых и циничных московских манипуляций религией».

После чего и получил, наконец, долгожданную взбучку от м. Павла. Возможно, такая решительность наместника, хотя и запоздалая, и испугала сатанистов в эту ночь. Эх, если бы так да гораздо раньше!

Эксцессов не было. Не было их и утром, когда сотни прихожан, проведших ночь в Лавре, вместе со священниками и монахами приступили к богослужению. Однако чуть позже в обители появились полицаи с автоматами. А также представители второй древнейшей, с телеклоак «1+1», «Пятого», «Суспильного» [«Общественного», укр.] и прочих. Им явно поставили задачу любой ценой устраивать провокации. Подонки с камерами начали цепляться к монахам, хватать их за руки, совать под нос микрофоны. В итоге один из журналюг завизжал, что один из иноков повредил ему крепление штатива. Что тут началось!

Мгновенно раззвонили по всем помойкам, что якобы монах повредил технику во время выполнения «журналистского задания» и что на него подается судебный иск. А тем временем к обители прибыли уроды из «С-14», террористической кодлы во главе с Карасем (те самые, что убили Олеся Бузину и Олега Калашникова), и начали шастать по святыне , присматриваясь к людям. Карась поставил им задачу отслеживать верующих и нападать на одиноких прихожан, возвращающихся от Лавры к метро. Попутно Епифан выразил надежду на то, что «государство защитит нового наместника Лавры и монастырь от провокаций сторонников Московского патриархата». Вот, видимо, прикормленные этим государством нелюди и приперлись «защищать». То бишь устраивать эти самые провокации.

Вот что говорит по этому поводу наш старый знакомый, русский прихожанин Олег:

– В соцсетях пишут, что теперь силовую «зачистку» Лавры могут преподнести как «ограждение монахов ПЦУ от провокаций». А потом в СМИ появится информация о том, что сами верующие и представители УПЦ спровоцировали «бойню» в святой обители. И что на них лежит вина в применении силы… Для меня несомненно одно: Зеленский раздуплился после ночной оплеухи и решил отомстить. Всеми способами, самыми мерзкими. Священству надо молотить его дальнейшими «хуками»: обращениями к пастве, во все зарубежные инстанции и редакции, денными и нощными разоблачениями его преступлений.