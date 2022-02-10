Лавров: Англосаксы что-то готовят, часть дипломатов может быть отозвана с Украины

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Новости Украины

Часть российских дипломатов может быть отозвана с Украины.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своей британской коллегой Элизабет Трасс в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда граждане англосаксонских стран призываются к тому, чтоб поскорей с Украины уехать, мы уже задумались, может, англосаксы что-то готовят, если они эвакуируют своих сотрудников. Мы тоже посмотрели на их действия и, наверное, посоветуем нашему неосновному персоналу на время уехать домой. Я не знаю, какие задумки у наших англосаксонских коллег», – сказал Лавров.

Политолог Максим Жаров считает, что Кремль использует визит главы МИД Великобритании в Москву для публичного обозначения англичан как «третьей силы» на Украине.

«Впервые (и фактически в лицо Трасс) устами Лаврова говорится о том, что англосаксы «что-то такое готовят» на Украине. Сигнал слишком сильный, чтобы его не смогли правильно прочитать в Лондоне и Вашингтоне. Очевидно и то, что остановить «третью силу» в подготовке и реализации провокаций casus belli на Украине могут только немедленные и активные действия со стороны Кремля», – написал Жаров в своем телеграм-канале.