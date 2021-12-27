Лавров анонсировал переговоры с США о безопасности и судьбе Украины

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Новости Украины

Переговоры между Россией, США и НАТО о гарантиях безопасности состоятся сразу после новогодних праздников.

Об этом в интервью российскому телеведущему Владимиру Соловьеву заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Лаврова, переговоры будут проходить в несколько раундов – сначала с США, а после в формате Совета Россия – НАТО.

«Бесконечные переговоры, в ходе которых Запад опять что-то начнет двусмысленно обещать, а потом обязательно обманет, и в этой связи США – это главный наш переговорщик. Именно с Соединенными Штатами мы будем проводить основной раунд переговоров, который состоится сразу по завершении новогодних каникул. Натовцы предложили, естественно, устами Столтенберга, как генерального секретаря НАТО и председателя Совета Россия-НАТО, но ясно, что это с подачи США, сразу вслед за этим, через буквально день, провести заседание совета Россия-НАТО. И эта организационная структура отражает те проекты, которые мы представили на рассмотрение и американцев, и натовцев», – сказал министр.

«Имеется в виду договор о гарантиях безопасности – российско-американский договор и соглашение России и НАТО об ограничении рисков и угроз на европейском театре, надеюсь, не военных действий», – заявил Лавров.

Глава российской дипломатии также напомнил, что основным требованием является гарантии нерасширения НАТО.

«У нас серьезные сомнения по поводу того, что главное наше предложение, а именно безусловное требование нерасширения НАТО на восток, что оно не будет замотано, если идти традиционным путем… Мы дождемся того, что нам американцы предложат в ответ, ну и будем, безусловно, работать, исходя из четких, недвусмысленных указаний президента», – резюмировал Лавров.