Лавров – бошнякам: «Додик – не угроза, избавляйтесь от унизительной зависимости»

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не может согласиться с тезисом о том, что инициативы сербского члена Президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додика представляют угрозу миру.

Об этом глава МИД РФ сказал сараевскому изданию Oslobodjenje, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не согласен с такими заявлениями, я считаю их необоснованными», – сказал Лавров корреспонденту Oslobodjenje, отвечая на вопрос, правда ли, что Россия поддерживает отношения только с одной частью БиГ, то есть с Республикой Сербской.

Он отрицает, что эта поддержка оказывается с целью раздробить БиГ, а инициативы лидера боснийских сербов Милорада Додика представляют угрозу миру.

«Бывший Верховный представитель по БиГ Валентин Инцко нанес значительный ущерб внутриполитическому климату своим совершенно безответственным поведением в связи с внесением поправок в Уголовный кодекс. Абсолютно безответственно было устроить такую провокацию буквально перед отставкой, хлопнуть дверью и предоставить всем остальным разбираться с последствиями наступившего хаоса.

Это еще раз показало, что институт иностранного протектората в виде Верховного представителя не только исчерпал себя, но и стал источником проблем. Давно назрела необходимость в ее ликвидации и в освобождении суверенной Боснии и Герцеговины от чрезмерной опеки, что унизительно для ее народов», – заметил глава МИД России.

Российский министр отметил, что Россия, как одна из стран-гарантов Дейтонского мирного соглашения, чрезвычайно ответственно подходит к своим обязательствам и внимательно следит за развитием ситуации в Боснии и Герцеговине.

«Мы обеспокоены беспрецедентным падением уровня межнационального диалога и доверия в стране…. Такая политика чрезвычайно опасна для ситуации в государстве, регионе и Европе в целом, о чем Россия предупреждает своих партнеров в Боснии и Герцеговине и иностранных игроков», – заключил Лавров.