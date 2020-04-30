Лавров – Цымбалюку: Российское оружие свободно гуляет по всему миру

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Представители СММ ОБСЕ, согласно Минским договорённостям, имеют полный доступ к границе России и ЛДНР для наблюдений за движениями между государствами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Минские соглашения предполагают доступ СММ ОБСЕ до всех регионов Донбасса, в том числе до украино-российской границы. Почему вы используете пандемию для того, чтобы блокировать этот доступ?» – спросил пропагандист украинского издания «Униан» Роман Цимбалюк, намекая также на «колонны военной техники из РФ в ЛДНР».

«Я объяснял, что никакого блокирования доступа СММ на Донбассе не существует. Существует высосанная из пальца и грубо политизированная аргументация на эту тему, но и правила ОБСЕ для всех своих миссий полевых, и действия государств, которые делегировали своих граждан в миссию ОБСЕ, а теперь отзывают их оттуда, подтверждают, что никакого здесь ущемления полномочий этой миссии не существует. СММ имела и имеет доступ, в данном случае с соблюдением санитарных норм и требований, как и во всём другом мире, на любую часть территории Донецкой и Луганской областей по согласованию с этими республиками, как и записано в Минских договорённостях.

Если вы имеете в виду участок российско-украинской границы в этом регионе Украины, то и туда они регулярно попадают с согласия Донецкой и Луганской народных республик. Это полностью согласуется с мандатом, который существует у этой СММ. Есть решение постоянного совета ОБСЕ, есть резолюция Совбеза, которая утвердила Минские договорённости – все эти документы чётко соблюдаются во всех своих положениях», – объяснил Лавров.

«Насчёт танков и артиллерии, везде, и об этом мы говорим давно и применительно к любому конфликту, везде, где есть конфликты, появляется контрабандное оружие», – добавил глава МИД.

«Кто поставляет, кроме России, это контрабандное оружие?» – нагло спросил Цимбалюк.

«А кто вам сказал, что Россия поставляет? Российское оружие, оно доступно по всему миру. И «Калашников», и артиллерийские системы – производятся, в том числе, в Восточной Европе, в целом ряде других стран. Это оружие гуляет по всему миру достаточно свободно», – спокойно ответил Сергей Лавров.