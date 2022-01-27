Лавров дал понять, что Украина сольет в СМИ секретный документ США

27.01.2022  17:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Новости Украины

Россия не будет предавать гласности ответ США на предложения по обеспечению безопасности, однако он и без этого «утечет» в СМИ.

Об этом сегодня заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не будет предавать гласности ответ США на предложения по обеспечению безопасности, однако он...

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«Он согласован со всеми союзниками США и с украинской стороной, поэтому у меня нет никаких сомнений в том, что в самое ближайшее время он утечет», – сказал Лавров.

Он дал понять, что в целом ответ США Россию не удовлетворяет.

«Там есть реакция, которая позволяет рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным вопросам. По главному вопросу в этом документе позитивной реакции нет. Главным вопросом является наша четкая позиция о недопустимости дальнейшего расширения НАТО на Восток и размещения ударных вооружений, которые могут угрожать территории Российской Федерации», – сказал Лавров.

По словам министра, ответ США будет передан президенту РФ, и он примет окончательное решение.

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