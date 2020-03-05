Лавров даже не будет разговаривать с новым главой МИД Украины

05.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Новый глава МИД Украины Дмитрий Кулеба – один из наиболее антироссийски настроенных украинских политиков, уровень адекватности которого можно сравнить с бывшим руководителем внешнеполитического ведомства скандально известным Андреем Дещицей.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С Дмитрием Кулебой я пересекался воочию, когда шла кампания по голландскому референдуму. То, что сделал Кулеба для поражения Украины на том референдуме, не сделал никто. Благодаря этому человеку Украина тогда и проиграла. Но то, что он заявлял потом – в частности, в «Facebook» как-то сообщал, что» российский либерал должен позировать на фоне горящих дверей ФСБ с пальцами «victory». Извините, как с этим человеком вести какие-то переговоры?» – заявил эксперт.

«Уже ж был такой министр иностранных дел, который орал перед горящим российским консульством, и его убрали сразу. С этим Лавров даже разговаривать не будет», – отметил телеведущий Владимир Соловьёв.

«Смею вас заверить, то, что Кулеба наделает и наговорит на посту министра иностранных дел, нам ещё Климкин покажется гением», – сказал Корнилов.

По его словам, нет никаких надежд и на улучшение ситуации в экономике Украины – перед новым Кабмином по-прежнему стоит задача распродажи чернозёмов и остатков государственных предприятий.

В доказательство эксперт привел ситуацию вокруг Тимофея Милованова, которому предлагали остаться в новом правительстве, но с условием стать куратором процесса открытия рынка земли.

«Человеку, по сути, говорят: ты своими руками продаёшь землю, всех собак вешают на тебя, дальше можешь линять – то есть, и он отказался от этого, понимая, что его ждёт. Весь экономический блок спрыгнул, когда им про это сказали. Это говорит о чём – о том, как процветает экономика Украины?» – задал риторический вопрос Корнилов.

«Конечно, можно надеяться, что там появятся какие-то более опытные, опытные люди, что-то будут рассказывать, уж хуже министра здравоохранения, чем были до этого, не будет. Но чем хвастаются уходящие министры: я посмотрел Милованова прощальный пост о достижениях, заслугах – говорит, а мы больше тысячи предприятий подготовили, составили список к продаже. Слушайте, так с этим любой интерн бы справился. Пришёл, составил список госпредприятий и дал его – вот вам всё достижение!

Дубилет сейчас продаёт в срочном порядке до своего увольнения здание в Киеве, кто-то ещё что-то поскорей продаёт, сегодня за бесценок проданы все киевские автостанции в Киеве и в области, быстрей-быстрей, пока ещё у власти. Следующие будут всё это возвращать, чтобы продать самим», – подытожил политолог.