Лавров: Даже российские либералы уже не боятся западных санкций

14.01.2022  13:28 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Дзен, Россия, США


Россия готова к любым санкциям, которые Запад может ввести против нее.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия готова к любым санкциям, которые Запад может ввести против нее. Об этом сегодня...

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«Наши западные коллеги способны на все. От них чего угодно можно ожидать, но смею вас заверить: мы готовы к любому развитию событий.

Если у нас и были какие-то иллюзии, то за последние 7 лет они растаяли полностью. На недавнем «Гайдаровском  форуме» даже наши экономисты с репутацией либералов уже четко осознали, что полагаться надо на себя.

Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, конечно, содержат риски. Мы от этих рисков последовательно и быстро избавляемся. Прежде всего – в высокотехнологичных областях», – сказал Лавров.

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