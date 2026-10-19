Искоренение канонического Православия на Украине привносит в СВО и религиозный фактор.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с иранским коллегой Аббасом Аракчи пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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« Я поблагодарил наших друзей за объективную позицию по украинскому кризису . Проинформировал о последних усилиях, которые предпринимаются на этом направлении с целью обеспечить безусловное выполнение задач СВО предпочтительно путём переговоров, но к ним ни киевский режим, ни его покровители из Европы явно не готовы », – сказал Лавров.

Министру задали вопрос, объединяет ли религиозный фактор конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.

«Да, искоренение классического многовекового православия на Украине привносит в эту развязанную против нас войну и религиозный фактор. Режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных, неотъемлемых прав людей.

Что касается религиозного фактора в ситуации вокруг Ирана: на Украине запретили русский язык во всех сферах. Это единственная страна, единственное правительство, единственный режим в данном случае, который запретил целый язык, не говоря уже о том, что русский — это один из официальных языков ООН», – напомнил Лавров.