Лавров: «Дело Ирана, как и дело России – это дело правое!»
Искоренение канонического Православия на Украине привносит в СВО и религиозный фактор.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совместной с иранским коллегой Аббасом Аракчи пресс-конференции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я поблагодарил наших друзей за объективную позицию по украинскому кризису. Проинформировал о последних усилиях, которые предпринимаются на этом направлении с целью обеспечить безусловное выполнение задач СВО предпочтительно путём переговоров, но к ним ни киевский режим, ни его покровители из Европы явно не готовы», – сказал Лавров.
Министру задали вопрос, объединяет ли религиозный фактор конфликты на Украине и на Ближнем Востоке.
«Да, искоренение классического многовекового православия на Украине привносит в эту развязанную против нас войну и религиозный фактор. Режим, который содержится европейскими элитами, нацелен как раз на уничтожение этих исконных, неотъемлемых прав людей.
Что касается религиозного фактора в ситуации вокруг Ирана: на Украине запретили русский язык во всех сферах. Это единственная страна, единственное правительство, единственный режим в данном случае, который запретил целый язык, не говоря уже о том, что русский — это один из официальных языков ООН», – напомнил Лавров.
Он подчеркнул, что в Иране, например, не запрещён никакой язык.
«Вы можете говорить на иврите, здесь работают синагоги. В Израиле можно говорить на фарси и на арабском языке. Ничего не запрещено. Не должны люди страдать от того, что происходит помимо их воли. Поэтому я уверен, что дело Ирана, как и дело России, — это дело правое», – заключил министр.
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