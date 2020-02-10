Лавров: ЕС пляшет под дудку агрессивного русофобского меньшинства

10.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Бизнес ЕС вынужден страдать от взаимных с Россией санкций и, фактически, за свой счет содержать режим в Киеве из-за небольшой группы стран в Евросоюзе, занимающих агрессивную позицию против Москвы.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Насчет единства Евросоюза. Я уже упомянул, что там есть небольшая, но очень агрессивная группа стран, которые настраивают всех на конфронтацию с Россией, на продолжение санкций до тех пор, пока «Минские договоренности не будут выполнены Москвой». Этим пользовался экс-президент Украины Порошенко, этим же сейчас пользуются новые украинские власти. Они ничего делать не будут, ведь без их действий Минские договоренности не будут выполнены, но Евросоюз по своей логике будет сохранять санкции против Москвы. А Украина получит некие дотации по линии западной помощи», – цитирует Лаврова официальный сайт МИД РФ.

«Это уже не практическая политика, а какая-то одержимость санкциями. Хотя всем известно, что европейский бизнес несет от них убытки, исчисляемые многими десятками, если не сотнями миллиардов евро. Таким образом русофобское меньшинство в Евросоюзе явно спекулирует на принципе консенсуса», – подчеркнул министр.

«Нам многие представители стран-членов Евросоюза в беседах с глазу на глаз говорят, что они против санкций, что санкции вредят. Но у них принцип солидарности, принцип консенсуса. В моем понимании, консенсус – это согласие всех. И если кто-то, а таких немало, как нам говорят в двусторонних контактах, против санкций, то не должно быть консенсуса. А пока получается так, что это русофобское меньшинство активно, грубо злоупотребляет правилом консенсуса, чтобы всем остальным навязывать сохранение совершенно искусственной и абсурдной увязки санкционного режима с выполнением Минских договоренностей», – поделился рассуждениями Лавров.