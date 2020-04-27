Лавров еще раз подтвердил отказ от встречи с Зеленским

27.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Очередной встречи «нормандского формата» по вопросу Донбасса в ближайшее время не будет. Об этом во время онлайн-лекции студентам МГИМО заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Лаврова, с момента последней встречи в декабре прошлого года Украина не выполнила ни одного своего обязательства, поэтому встречаться в «нормандском формате» бессмысленно.

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«Исходили из того, что если все, что сделано в Париже, будет выполнено, включая политическую реформу, то следующий саммит планировался предварительно на апрель, то есть, на нынешний период в Берлине. Ни о каком саммите речи быть не может, потому что все, что согласовано было в Париже, блокируется в работе контактной группы и в деятельности парламента украинского, правительства украинского по причине той позиции, которую занимают киевские власти.

Те попытки, которые руководитель президентской администрации или офиса президента Зеленского, господин Ермак, предпринимал в контактах с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком, а попытки были действительно направлены на то, чтобы сдвинуть с мертвой точки политические договоренности, которые являются ключевыми для того, чтобы успокоить людей по обе стороны линии соприкосновения, эти попытки торпедируются, звучат обвинения в государственной измене за то, что господин Ермак осмелился начать обсуждать то, как конкретно выполнить Минские договоренности, под которыми подписался президент Украины, и которые были одобрены Советом безопасности ООН.

Это картина печальная. Сейчас наши германские и французские коллеги хотят только обсуждать вопросы, связанные с безопасностью – с разминированием, обстрелами, допуском миссии ОБСЕ на неподконтрольные Киеву территории, но категорически не хотят обсуждать политические реформы, в которых-то и собака зарыта», – заявил Лавров.