Лавров и Чавушоглу посмеялись между собой над немецкой «ливерной колбасой»

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Новости Украины

Президент Украины Владимир Зеленский занимает несерьезную позицию по переговорам с Россией, а его послы ведут себя неприлично.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский хочет встречи ради встречи. У него семь пятниц на неделе. Он неоднократно заявлял, что будет разговаривать, если русские отведут свои контингенты на линию 24 февраля. Это абсолютно несерьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые украинская сторона сама выдвигала 29 марта в Стамбуле. Такие метания мы наблюдаем каждый день несколько раз. Исходим из того, что сначала нужно, чтобы переговорные команды возобновили работу. Мяч на стороне украинцев почти два месяца, когда они изменили свои собственные подходы, изложенные в Стамбуле. Наше видение было передано им в середине апреля», – сказал Лавров.

Он также осудил поведение украинских дипломатов.

«Меня тоже иногда упрекают, что я не сильно выбираю выражения. Но одно дело сильные выражения, а другое дело – смысл произносимого. А смысл произносимого многими украинскими послами – хамский. Вплоть до характеристик, которые они берут на себя смелость давать главам государств и правительств стран, в которых они работают. Считаю это неприемлемым. Мы (с турецким коллегой – ред.) касались сегодня этой темы, у нас есть общее понимание, что лучше, все-таки, разговаривать прилично», – подытожил Лавров.