11.09.2019, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье, Россия
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Лавров и Попеску поспорили о Приднестровье

Молдавское правительство продолжает настаивать на выводе российских войск из Приднестровья.

Об этом сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с главой российского МИДа Сергеем Лавровым заявил министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Российское военное присутствие противоречит закрепленному в конституции нашей страны принципу нейтралитета. Вывод российских войск остается одним из важнейших приоритетов для Республики Молдова. Кишинев рассчитывает на поддержку РФ в усилиях по нахождению жизнеспособного политического решения приднестровской проблемы на основе уважения суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова», – сказал Попеску.

В ответ Сергей Лавров возразил, что группа российских войск, которая на базе 14-й армии там находится, и совместные миротворческие силы – это важный компонент сохраняющегося мира в Приднестровье.

«Жизнь доказывает, что это является неотъемлемой частью тех усилий, которые мы предпринимали, чтобы урегулировать приднестровскую проблему в рамках территориально целостной Молдовы, в рамках нейтральной Молдовы при согласовании особого статуса Приднестровья», – сказал Лавров.

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