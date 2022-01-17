Лавров иронически прошёлся по Виктории Нуланд

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Новости Украины

У России есть основания полагать, что в ближайшие дни США так или иначе отреагируют на ее предложения по безопасности.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня на совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой Горданом Грлич-Радманом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть основания полагать, что на днях пройдут некоторые контакты на эту тему. В концентрированном виде наши вопросы сводятся к тому, как конкретно Запад собирается выполнять свои обязательства, закрепленные в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в 1999 г. и в Астане в 2010 г. В этих документах записано, что государства ОБСЕ не будут укреплять собственную безопасность за счет безопасности других. Хотим получить ответ на вопрос: как Запад планирует выполнять то, под чем он подписался», – сказал Лавров.

Он высмеял слова заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о том, что у США есть 18 различных сценариев на случай вторжения России на Украину.

«Могу только предположить дополнительно. США располагают около 17 специальных и разведывательных служб. 17 плюс госдепартамент – 18. 18 сценариев. Может быть, они объявляют у себя внутри «конкурс». Не забудем и о том, что американские официальные лица сказали и насчёт самой темы «вторжения» России на Украину. Распространили полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население в Донбассе, чтобы получить предлог для того самого «вторжения». Причём Джейн Псаки сказала, что это уже было в 2014 году. Сегодня, безусловно, Украина находится под внешним управлением США. Вашингтон вполне в состоянии заставить киевский режим выполнить Минские договорённости», – сказал Лавров.