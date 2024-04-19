Лавров хочет сдать Джонсона в международный трибунал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад уже не в силах скрыть свою панику перед формированием многополярного мира.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью трем российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Я считаю, что нагнетание темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражают не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику. Джонсон сказал: если мы позволим России победить, это будут конец нашей гегемонии. Это же просто явка в международый суд с повинной за нарушение главного принципа устава ООН о суверенном равенстве государств. Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить», – сказал Лавров.

Такой же явкой с повинной российский министр счел слова замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что Россия и Китай пытаются «подорвать американскую власть».