Лавров хочет сдать Джонсона в международный трибунал

Елена Острякова.  
19.04.2024 15:14
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Дзен, НАТО, Россия, Украина


Запад уже не в силах скрыть свою панику перед формированием многополярного мира.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил в интервью трем российским радиостанциям, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад уже не в силах скрыть свою панику перед формированием многополярного мира. Об этом...

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«Я считаю, что нагнетание темы нанесения поражения России, акцентирование экзистенциального значения этого поражения для будущего Запада отражают не столько воинственный настрой, сколько агонию и истерику. Джонсон сказал: если мы позволим России победить, это будут конец нашей гегемонии. Это же просто явка в международый суд с повинной за нарушение главного принципа устава ООН о суверенном равенстве государств. Международный суд, я считаю, должен на это внимание обратить», – сказал Лавров.

Такой же явкой с повинной российский министр счел слова замгенсека НАТО Мирчи Джоанэ о том, что Россия и Китай пытаются «подорвать американскую власть».

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