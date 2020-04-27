Лавров констатировал конец однополярного мира

27.04.2020, Москва, Максим Карпенко

Пандемия коронавирусной инфекции, сковавшая планету, наглядно продемонстрировала, что странам нужно объединяться в борьбе с общими для человечества угрозами.

Об этом во время онлайн-лекции студентам МГИМО заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, даже самые упертые скептики, должны, наконец понять, что никто не сможет отгородиться ни стенами, ни рвами от такого рода угроз. Попытка действовать каждый за себя, попытка отсидеться в тихой гавани не сработает – это все уже понимают и прекрасно видят. И те страны, которые решили максимально закрыть общение с внешним миром, и те, которые решили подойти к этому философски – та же Швеция, например, они страдают примерно одинаково.

Никто от этого не уберегся и уберечься не сможет. Поэтому наши призывы, которые звучали задолго до нынешних событий, призывы ко всем странам мира объединиться для коллективной работы, для совместной выработки ответов на эти трансграничные, не щадящие никого угрозы, эти призывы и тогда были своевременными, и сейчас, я убежден, они обретают еще большую актуальность», – заявил Лавров.

Министр также подчеркнул, что сегодня страны должны объединиться подобно тому, как 75 лет назад они сделали это в борьбе против фашизма.

«В то время Советский Союз и Соединенные Штаты смогли подняться над противоречиями и объединить усилия ради решающей битвы с общим врагом. По большому счету, сейчас задача стоит ровно таким же образом», – отметил дипломат.

«Уходит в прошлое и биполярная модель, и тем более, однополярная модель, формируется полицентричное мироустройство, в котором будет несколько мощных центров экономического роста, мощных центров финансового могущества», – подчеркнул Лавров.

Он также напомнил, что страны Европы сейчас смогли прочувствовать на себе реальную поддержку США, которые долгое время считались мировым гегемоном.

«Европейцы почувствовали достаточно быстро, что Соединенные Штаты не будут слишком брать на себя ответственность за то, что происходит в Европе. США интересны волне осязаемые и прагматичные вещи. Прежде всего, закупка американских товаров, услуг, вооружений», – резюмировал глава МИД РФ.