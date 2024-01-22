Лавров: Кровь мирных жителей Донецка на руках англосаксов

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Накачиваемые западным оружием ВСУ продолжают традицию англосаксов, славящихся массированными ударами всеми видами вооружений по гражданским объектам без какой-либо военной нужды.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН, созванного из-за вчерашнего обстрела Донецка, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Торговцев смертью нисколько не смущает, что их оружием, в том числе кассетными боеприпасами и снарядами с обеднённым ураном, методично, безжалостно и преднамеренно, сознательно бьют по сугубо гражданским объектам, как это было при ударах по жилым кварталам Белгорода 30 декабря и вчера по рынку и магазинам Донецка. Кровь десятков погибших мирных жителей на руках и совести тех, кто вооружает режим Зеленского и при этом официально заявляет, что киевские власти сами вправе выбирать цели для ударов. Мы помним, как англосаксы без всякой военной нужды бомбили Дрезден в феврале 1945 года. Как не так давно сравнивали с землёй иракский Мосул и сирийскую Ракку. Теперь они вскормили достойных продолжателей своих варварских террористических методов», – заявил Лавров.

Примечательно, что в течение всего заседания, где выступило множество представителей разных стран, трагедию в Донецке почти не упоминали.

Звучал набор привычных антироссийских клише, заявлений о том, что Украину пичкают оружием в соответствии с 51 статьёй Устава ООН и так толком и не обоснованных обвинений России в якобы закупке у КНДР ракет.

Эквадор констатировал, что вчера погибли люди в «оккупированном Донецке», что является ещё одним доказательством, что «в конфликте гибнут гражданские». Швейцария выразила сожаление гибели людей в «подконтрольном России Донецке на Востоке Украины» и призвала стороны придерживаться правил боевых действий.

Украинский же представитель Сергей Кислица тоже лишь обмолвился о теракте, обвинив, разумеется, в обстреле Москву. По его словам, Россия вчера «жёстко обстреляла всю Украину», и самый жестокий удар пришёлся на «донецкий регион». Однако российский министр к этому времени уже покинул заседание и не слышал болтовню киевского негодяя.