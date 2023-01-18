Лавров между победой и переговорами выбрал Победу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал войну словом года.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы знаете, слово «война», я не побоюсь этого сказать, потому что происходящее является нашим ответом (и он не опоздал, и это важно) на ту гибридную войну, которую против нас развязали и под лозунгом которой в самых разных вариациях Запад продвигает свою повестку дня», – сказал Лавров.

Словом 2023 года министр назвал слово «победа».

«Слово, которое дает надежду, – это «победа». Я думаю, весь мир должен услышать слово «победа». Те, кто хочет услышать «переговоры» сами этих переговоров не хотят и всячески манипулируют этим термином, чтобы затягивать войну против России как можно дольше», – сказал Лавров.

Бывший дипломат Михаил Демуров в своем ТГ-канале уточнил, что, по его мнению, вкладывает Россия в слово «победа».

«Победа России – это падение нацистского прозападного режима в Киеве. Восстановление границ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Возвращение в Россию, как минимум, Сумской, Харьковской, Николаевской и Одесской областей, а также Приднестровья.

Наша победа – это вынужденное признание Западной Европой провала своей политики в отношении России. Этот провал должен послужить основой для кризиса ЕС и смены элит в Западной Европе с глобалистско-проамериканских на элиты национальные.

Это вынужденное принятие Европейским союзом на свой кошт разгромленных им и лишённых нами всего своего военного потенциала и возможности его обретения в будущем остатков бывшей Украины. Это должно ускорить развал ЕС. То же самое в отношении США», – написал Демуров.