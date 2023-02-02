Лавров: «Мирные» фантазии Зеленского – вне закона
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров высмеял «мирный план» президента Украины Владимира Зеленского, который предполагает проведение международного трибунала над Россией и выплату ею репараций.
Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«О-очень реалистичная инициатива. Я думаю, что Владимир Зеленский обладает в определенные периоды значительной фантазией. Западу теперь – читать это произведение», – сказал Лавров.
По его словам, Запад продвигает идею трибунала через структуры ООН «всеми правдами и неправдами, с нарушением правил процедуры».
«Все это грубейшее нарушение норм международного права. Но им не привыкать. Так же они по щелчку пальцев отказались от всех своих принципов, которые они долгие годы лелеяли и всем навязывали в рамках глобализации, когда им потребовалось наказать РФ. То, что это не сработало, другой момент. Но сам факт, что они прибегли к этим противозаконным методам, заставил всех насторожиться», – отметил Лавров.
«Кто победит, тот и будет учреждать трибунал!», – прокомментировал слова Лаврова в своем ТГ-канале адвокат Валентин Рыбин.
Спасибо!
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